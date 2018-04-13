冷眼集／演與不演 都是政治

2018-04-13 14:26 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 高凌雲



軍事與政治脫不了關係，大陸在南海海上操演，下周還有台海鄰近的實彈演習，台灣有兩個選擇，默不作聲，還是跟著演一下，營造安定人心的表象。當前局勢，大環境是美中在國際上互爭影響力，小環境是兩岸關係緊繃，北京無法信任主張台灣獨立的台北當局。環境交錯影響下，台北選擇把向來不太重要的要港防衛例行操演，變成了總統的政治演出舞台。

蔡英文總統到蘇澳中正基地視導海軍操演，關心部隊用意良好，海軍例行操演因為政治考慮，加大規模，脫離原先設計，軍方所謂「無預警抽測」，在總統親自到訪下，早就不是這樣了，都要預先排演，蔡總統的關心，反而影響訓練成效。

今天的演習，只是因為充場面，把這些大型船艦拉來過場，讓場面壯大，把我武惟揚的氣勢演出來，要港防衛變成了海上閱兵，總統蒞臨海軍場合，有哪位海軍司令會遠在海外？顯示這場操演原先的設定，並非如今呈現的那般。

這本是單純的戰術抽測，要打實彈，卻因為政治幕僚的介入，一變再變，最後加上大型艦艇、空軍戰機與總統校閱，然後取消實彈，折衷操演的政治強度，演習成了毫無意義的海上校閱與電視聲光秀，出海一小時，靶區都到不了，實彈當然不打。國人會因為蔡總統上了軍艦，就對台灣安全更有信心？那只是幕僚的想像。

今天的操演無非是選舉思考下的媒體操作，拿海空軍當道具，平衡大陸軍演的訊息。唐飛擔任總長時，曾為了營造兩岸善意，取消年度國軍火力展示，這演與不演之間，都是政治考量，把例行操演幾天之內翻來覆去，硬是搞成了海上閱兵，海軍作戰參謀大概是最大受害者。

美中在國際上角力，是鬥而不破，兩岸關係不太可能鬥而不破，因為台灣相對力量小，是連鬥都不能夠觸及，不論是異中求同或求同存異，兩岸關係只能營造和平與共識，台北以為在大陸南海軍演後，也來一下海上閱兵，可以爭取些目光，但這只是滿足台灣內部的政治需求，對大局並無增減。

美台雙方並無協防義務，美國新任國務卿龐培歐對於台灣能否參加環太演習，沒能提出他的答案，顯示美台軍事合作至為敏感，稍有不慎，對美國政治利益傷害很大，把東北海域操演，可以操作想像為與美國海軍連結，那就真是想像過頭，一廂情願了。