陸18日台海實彈軍演 學者：對美台施壓

2018-04-13 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地，登上基隆軍艦出海，視導海軍戰備抽測聯合操演。圖為永安艦準備出海操演。 記者楊萬雲/攝影 分享 facebook 大陸要在福建沿海進行例行軍演，國民黨智庫國安組召集人林郁方表示，就目前訊息看來，這應該是一種心理戰手法，目的在於對美台施壓。

林郁方說，國際關係學上有所謂的訊息戰、心理戰，沒有所謂假訊息作戰說法，大陸這次是以片面訊息要讓我方擔心惶恐。

林郁方表示，蔡政府上台後，讓台獨主張若有似無檯面化，加上近來美國接連的友台法案、對陸貿易戰，讓陸方覺得被步步進逼，為展現實力，在鄰近金門台海敏感地點推動軍演，目的除了要施壓台灣，更要看美方反應。

林郁方說，小國外交政策應該務實靈活，蔡政府如今外交操作卻始終僵滯，美中也都不會成為蔡總統籌碼，台灣現在是強權間的棋子，大陸軍演是美中間較勁的產物，蔡總統推動外交不該再吹口哨壯膽。

美國務院：反對片面改變現狀

【華盛頓記者張加／12日電】中國大陸將於18日在台灣海峽進行實彈射擊演習，美國國務院發言人12日表示，美國反對任何一方片面採取行動改變現狀，包括任何武力或其他形式脅迫，鼓勵兩岸對話，用兩岸人民都能接受的方式，和平解決歧見。

國務院發言人12日透過電子郵件以背景說明方式，回覆記者表示，美國仍關切中國大陸對於其增長的軍事能力及戰略意圖缺乏透明度。美國反對任何一方為改變現狀，片面採取行動，包括任何以武力或其他形式的脅迫手段。