陸18日台海軍演 府：假訊息作戰

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大陸解放軍十八日將在福建沿海進行例行性軍事操演，總統府昨天表示，由國防部統一對外回應。不過，知情人士說，中國大陸方面透過具有軍方背景的環球時報以新聞報導方式，以不完整的資訊來混淆視聽，這類新型態的準軍事作為，國人實應提高警覺。

據了解，中共日前發布三亞南部海域軍事訓練後，美方也公布航母羅斯福號進入南海進行軍演，我方則在前天公布蔡英文總統今天前往蘇澳外海視導海軍戰備演訓，有官媒色彩的環球時報昨天以新聞報導方式發布台海附近的軍演消息，隨即引發聯想。

對於大陸方面的動作，是否衝著蔡英文總統視導國軍戰備演訓？知情人士說，不排除有此可能，不過，他也強調，中國大陸方面透過有軍方背景的官媒環球時報刻意操作，將軍事操演的警戒訊息，去頭去尾的拿掉地點與射擊高度的資訊，以新聞報導形式，製造中國軍方將在「台灣海峽」進行「實彈射擊」演習的印象，這種做法其實就是最近歐美各國高度重視的「假訊息作戰」的樣態之一，該則新聞報導就是大陸方面發動的「軍事作為」。

昨天傍晚接近五時，環球時報突然發布一則新聞「解放軍十八日將在台灣海峽軍演，三亞海域訓練提前結束」。內容除宣布解除三亞外海的禁航令之外，並提及福建海事局已發布警告，十八日上午八時到午夜廿四時，在台灣海峽的劃定海域進行實彈演習，禁止外船駛入。

依據報導中提及的座標數據，射擊地點位於金門東北方的泉州灣海域。我國防部稍晚發布新聞指出，該公告之禁航區位於福建石獅靶場沿海，研判為中共解放軍部隊年度例行性火砲射擊訓練。國防部強調，國軍對周邊區域情勢均能嚴密掌握與應處，確保國家安全，請國人安心。

中共上次在台灣海峽軍事演習，是在二○一五年九月十一日至十三日，當時演習射擊高度八千公尺，由於中共當時軍演時間點是在二○一六年總統大選之前，一度引發兩岸關係緊張。這回中共軍演，又碰上蔡英文總統出訪，蔡總統預定於四月十七日啟程訪問非洲友邦，廿一日回國，再度引起國內臆測。

陸委會昨天晚間表示，對於中共解放軍十八日將在福建沿海進行實彈射擊軍演，政府已充分掌握相關動態，並將妥適應處，請國人放心。

金門建設處漁牧科長樊德正表示，金門的漁民不會到那邊去抓魚，不會受影響。海巡署指出，演習在泉州外海，未跨海峽中線，海巡署船艦巡護勤務暫未改變。