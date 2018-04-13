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濟州島四三慘案：1948年，3萬殞命的大屠殺

黑鷹打撈出水 正駕駛女兒勇敢面對：爸爸放心飛吧

2018-04-13 09:45中央社 高雄13日電

一架空勤黑鷹直升機蘭嶼後送病患時墜毀，部分殘骸昨天打撈出水，殘骸內遺體初判是護理師和病患家屬。正駕駛康萬福女兒康汶羽今天正常上班，她日前在臉書貼文，表達以父親為榮，會勇敢活出自己的人生。

在台東蘭嶼失聯的空勤編號NA-706黑鷹直升機機體殘骸，昨天下午終於在蘭嶼外海約...
在台東蘭嶼失聯的空勤編號NA-706黑鷹直升機機體殘骸，昨天下午終於在蘭嶼外海約二海浬處，從深約一千公尺海底的被打撈上平台船。 圖／讀者提供
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康汶羽是高雄市消防局第一救災救護大隊苓雅分隊的隊員，工作認真，表現優異，在隊部的人緣極佳，父親發生意外後都交代同事拒絕受訪。

苓雅消防分隊隊員今天表示，消防隊員的工作就是隨時應變救災救難，發生意外事件以來，康汶羽的上班狀況都正常，但同事都感受到她凝重的心情，大家看著很心疼，一直來都持續安慰她。

康汶羽曾貼文，「上帝眷顧我卻也考驗我，要我承擔去救人的使命，也要我承受當家屬的悲痛。在發生這件事之後，在出勤時，我更加小心翼翼確保自己的安全，也更能將心比心面對家屬的情緒。」

「爸爸，就放心飛吧。」康汶羽向爸爸說，「請你不用擔心，我會好好照顧自己、照顧我們的家人，你就放心自由的在你的天空裡翱翔」。她說，她會繼續秉持著爸爸的精神，精彩的、勇敢的、自信的活出自己的人生。

警專30期的康汶羽，民國102年到高雄市消防局服務，在隊上工作很認真，尤其在103年高雄石化氣爆案在最前線的滲漏點救災，獲得表揚。來自屏東縣三地門鄉排灣族的她，高雄女中畢業後考上成大、陸軍官校與警專，最後選擇警專。

這架黑鷹直升機2月5日晚間自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務時，自蘭嶼返程起飛後光點消失，機上有6名人員包括正駕駛康萬福等空勤3人、患者1名、家屬1名和隨機護士1名。

黑鷹直升機蘭嶼患者

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