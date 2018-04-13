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千米深海成功打撈黑鷹 銓日儀創國內史上首例

2018-04-13 00:21聯合報 記者羅紹平╱即時報導

蘭嶼墜海黑鷹直升機昨天下午被打撈上岸，創下國內一千米深海成功打撈飛機首例，負責打撈的銓日儀公司過去曾打撈Ｆ十六戰機，總經理奚慎明表示，「這次飛機沈海深度，使得打撈任務非常艱巨，比過去的打撈作業的難度都要高，成功完成任務，也讓國際對台灣的打撈能力，刮目相看」。

空勤總隊委託銓日儀海測公司打撈墜海黑鷹直升機，海洋探勘船「寶拉麗絲號」從農曆春節前的小年夜就多次前往在黑鷹墜海地點，利用GPS定位，並多次利用水下無人載具觀察直升機，並用繫纜固定住機體最堅固處，就等待風浪平靜適宜的天候再進行吊掛作業。

飛安會小組及銓日儀技術人員組成的工作團隊，這兩個多月幾乎都在顛簸的甲板上度過。因顧及家屬心情及調查的急迫性，即使天候不佳也不放棄出海，有時船從出海，就沒一刻平靜，連站穩都很困難，更不用說在劇烈搖晃的甲板上作業。

根據氣象資料最近幾天蘭嶼海象平穩，本月11日寶拉麗絲號與大型平台船會合從高雄港出發前往蘭嶼，昨天上午抵達黑鷹墜海地點，趁著海象平穩，開始打撈吊掛作業，工作人員表示，擔心脆弱的機骸會在吊掛過程中再解體或鬆脫，打撈速度非常緩慢，全程小心翼翼，直到機骸安全吊掛上平台船的那一刻，所有工作人員才鬆了口氣。

蘭嶼墜海黑鷹直升機昨天下午被打撈上岸，創下國內1000公尺深海成功打撈飛機首例。...
蘭嶼墜海黑鷹直升機昨天下午被打撈上岸，創下國內1000公尺深海成功打撈飛機首例。圖／讀者提供
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蘭嶼墜海黑鷹直升機昨天下午被打撈上岸，創下國內1000公尺深海成功打撈飛機首例。...
蘭嶼墜海黑鷹直升機昨天下午被打撈上岸，創下國內1000公尺深海成功打撈飛機首例。圖／讀者提供
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黑鷹直升機蘭嶼飛安

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