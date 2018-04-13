千米深海成功打撈黑鷹 銓日儀創國內史上首例

2018-04-13 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



蘭嶼墜海黑鷹直升機昨天下午被打撈上岸，創下國內一千米深海成功打撈飛機首例，負責打撈的銓日儀公司過去曾打撈Ｆ十六戰機，總經理奚慎明表示，「這次飛機沈海深度，使得打撈任務非常艱巨，比過去的打撈作業的難度都要高，成功完成任務，也讓國際對台灣的打撈能力，刮目相看」。

空勤總隊委託銓日儀海測公司打撈墜海黑鷹直升機，海洋探勘船「寶拉麗絲號」從農曆春節前的小年夜就多次前往在黑鷹墜海地點，利用GPS定位，並多次利用水下無人載具觀察直升機，並用繫纜固定住機體最堅固處，就等待風浪平靜適宜的天候再進行吊掛作業。

飛安會小組及銓日儀技術人員組成的工作團隊，這兩個多月幾乎都在顛簸的甲板上度過。因顧及家屬心情及調查的急迫性，即使天候不佳也不放棄出海，有時船從出海，就沒一刻平靜，連站穩都很困難，更不用說在劇烈搖晃的甲板上作業。