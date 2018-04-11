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台北威斯汀誰接手？ 寒舍集團呼聲高

2018-04-11 02:13經濟日報 記者黃冠穎╱即時報導

台北威斯汀六福皇宮大飯店的租約到年底，房東國泰人壽擬將設備更新後再招租，市場盛傳，寒舍集團未來進駐可能性最高。

對此，寒舍集團表示，目前沒有任何訊息可以告知，純屬市場臆測。

其實，市場傳言並非空穴來風，主要原因有三。

首先，寒舍旗下台北喜來登、台北艾美，以及六福旗下台北威斯汀，品牌均隸屬萬豪國際，只是業主不同。在萬豪去年併購喜達屋之前，這三個品牌也都是喜達屋SPG俱樂部的成員，會員系統互通，若由寒舍接手，未來應可無縫接軌。

其次，台北喜來登、台北威斯汀的房東其實都是國泰，台北喜來登屬於REITs國泰一號，彼此已有合作16年的默契。

最後，寒舍對於接手老飯店更新，也有成功經驗。寒舍曾在2002年買下來來飯店，投入三年15億元進行大改裝，並掛上「台北喜來登」品牌。

現在台北喜來登年營收高達24億元，高居台灣觀光飯店第三名，僅次晶華、君悅，其中餐飲營收占比過半，高達12.36億元，餐飲實力不容小覷。

另一個巧合是，當年鴻禧轉售來來飯店，關鍵就在一年6.5億元的高昂房租，占營業額三成，根據聯合報2002年8月15日報導，國泰人壽與鴻禧租約中止後，台北喜來登以「包底抽成」的方式與國壽議定租約，租金壓力大為降低。

喜來登寒舍國泰人壽

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