政務官學者時期登陸交流 國民黨團籲清查

2018-04-12 20:56 中央社 台北12日電



國民黨團首席副書記長曾銘宗今天表示，19名政務官曾在大學任教，教育部應清查前往大陸交流情形；民進黨團幹事長何欣純說，若沒違法，就讓相關首長說明清楚。

不過，教育部截至傍晚為止，未回應國民黨團這項訴求。

聯合報昨天報導，中國大陸中南財經法政大學官網上，把內政部長葉俊榮列為學者陣容之一，質疑葉俊榮不只在一間學校任教。

葉俊榮昨晚透過新聞稿指出，擔任部長前任職台灣大學法學院專任教授，頻繁在國際學術場合演講及發表論文。中國許多大學與研究機構都曾邀他演講或發表論文，各主辦單位為宣傳或呈現演講等活動，網站出現葉俊榮國際學者訊息本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定他在學校授課。

曾銘宗及中國國民黨籍立法委員賴士葆、費鴻泰等在立法院舉行記者會，賴士葆表示，政府全面追殺台大選出的新任校長管中閔，但葉俊榮說謊，政府不到一天就表示葉俊榮沒問題，希望教育部依法行政；費鴻泰說，教育部長潘文忠用雙重標準看待管中閔、葉俊榮，目的就是要「卡管」，潘文忠已不適任。

何欣純告訴中央社記者，部會首長過去在學術界待過，如果真要清查，她也支持。後續清查重點是相關學術交流有沒有違法，如果照程序報備沒違法，就讓相關部會首長說明清楚就好。

何欣純說，國民黨拿葉俊榮對比管中閔，完全是錯誤類比，葉俊榮第一時間就把大家的質疑攤在陽光下，管中閔迄今神隱，未講清楚問題，國民黨團應要求管中閔公開說清楚、講明白，潘文忠也完全沒必要下台。