親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
葉俊榮傳陸兼職
空汙法草案初審
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

大雷雨過後 大遠百黃金地段新板特區淹水成小泳池

政務官學者時期登陸交流 國民黨團籲清查

2018-04-12 20:56中央社 台北12日電

國民黨團首席副書記長曾銘宗今天表示，19名政務官曾在大學任教，教育部應清查前往大陸交流情形；民進黨團幹事長何欣純說，若沒違法，就讓相關首長說明清楚。

不過，教育部截至傍晚為止，未回應國民黨團這項訴求。

聯合報昨天報導，中國大陸中南財經法政大學官網上，把內政部長葉俊榮列為學者陣容之一，質疑葉俊榮不只在一間學校任教。

葉俊榮昨晚透過新聞稿指出，擔任部長前任職台灣大學法學院專任教授，頻繁在國際學術場合演講及發表論文。中國許多大學與研究機構都曾邀他演講或發表論文，各主辦單位為宣傳或呈現演講等活動，網站出現葉俊榮國際學者訊息本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定他在學校授課。

曾銘宗及中國國民黨籍立法委員賴士葆、費鴻泰等在立法院舉行記者會，賴士葆表示，政府全面追殺台大選出的新任校長管中閔，但葉俊榮說謊，政府不到一天就表示葉俊榮沒問題，希望教育部依法行政；費鴻泰說，教育部長潘文忠用雙重標準看待管中閔、葉俊榮，目的就是要「卡管」，潘文忠已不適任。

何欣純告訴中央社記者，部會首長過去在學術界待過，如果真要清查，她也支持。後續清查重點是相關學術交流有沒有違法，如果照程序報備沒違法，就讓相關部會首長說明清楚就好。

何欣純說，國民黨拿葉俊榮對比管中閔，完全是錯誤類比，葉俊榮第一時間就把大家的質疑攤在陽光下，管中閔迄今神隱，未講清楚問題，國民黨團應要求管中閔公開說清楚、講明白，潘文忠也完全沒必要下台。

葉俊榮管中閔國民黨

相關新聞

不滿兩套標準 藍委要求綠19學官一併跨部會小組徹查

2018-04-12 11:17

卡管百日 藍營列舉在陸兼課綠官 要求徹查

2018-04-12 10:36

新聞眼／別「卡」住高教交流大門

2018-04-12 00:25

到對岸講學不只一次？內政部：葉俊榮赴陸是學術交流

2018-04-12 00:21

駁赴陸任教 葉俊榮：學術交流掛名不足為奇

2018-04-11 19:00

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

「阿榮講堂」讓葉俊榮綜藝魂覺醒

2018-04-11 16:14
看更多

熱門文章

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？

2018-04-12 13:09

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36

當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子

2018-04-12 13:09

聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎

2018-04-12 09:00

陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉

2018-04-12 09:04

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北 蘇貞昌願意承擔

2018-04-12 10:46

王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安

2018-04-12 12:18

軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53

新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜

2018-04-12 10:40

馬英九史丹佛演講 頭銜用「中華民國(台灣)前總統」

2018-04-12 14:10

遭爆偷吃妻子閨密 資策會執行長請辭獲慰留

2018-04-12 02:00

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼

2018-04-12 09:56

影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報

2018-04-12 09:38

年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮

2018-04-12 10:44

陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆

2018-04-12 08:53

不計個人毀譽榮辱 蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 11:47

無法遵守當年的承諾 蘇貞昌：「我深深致歉」

2018-04-12 13:27

美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司

2018-04-12 12:49

【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算

2018-04-12 16:52

初選落敗 蕭亞譚：續監督柯文哲到從政壇消失

2018-04-12 15:12

軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15

雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39

到對岸講學不只一次？內政部：葉俊榮赴陸是學術交流

2018-04-12 00:21

最新民調侯友宜蘇貞昌五五波 侯友宜：聽聽就好

2018-04-12 11:55

綠北市港湖議員初選 高嘉瑜第一「柯黑」蕭亞譚未過關

2018-04-12 12:46

影╱好帥！蔣萬安濕身拉葉元之拜票 市場婆媽驚呆了

2018-04-12 12:00

防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款

2018-04-12 00:11

不滿兩套標準 藍委要求綠19學官一併跨部會小組徹查

2018-04-12 11:17

軍改55+2方案 退輔會：約5.6萬人受影響

2018-04-12 14:09

徐國勇稱葉俊榮只登陸講學一次 蔡正元酸：被騙的鬼

2018-04-12 12:09

新聞眼／別「卡」住高教交流大門

2018-04-12 00:25

卡管百日 藍營列舉在陸兼課綠官 要求徹查

2018-04-12 10:36

【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安

2018-04-12 17:08

陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」

2018-04-12 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top