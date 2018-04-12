公校教授赴陸交流 陸委會：僅限短期講學

2018-04-12 18:57 中央社 台北12日電



陸委會發言人邱垂正今天重申，公立大學專任教授若未兼行政職務，不存在公務人員赴陸問題。。圖為國民黨團舉行「葉俊榮大陸兼課 謊言知多少？」記者會。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

陸委會發言人邱垂正今天重申，公立大學專任教授若未兼行政職務，不存在公務人員赴陸問題。另依教育部函釋，公校學者赴陸僅限短期講學，不可擔任教職或研究職務。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在會中對於台灣大學新任校長當選人管中閔案，與內政部長葉俊榮赴陸爭議相關提問作上述表示。

邱垂正引述教育部民國101年7月13日及98年12月2日函釋表示，公立大專院校專任教師與陸方學校交流，關於研究、教學人員赴陸交流部分，僅限於一般交流常態的短期客座講學，不可擔任教職或研究職務。

他進一步表示，政府對於管中閔案主要是想釐清有無涉及赴陸兼職兼課。教育部訂有「教育人員任用條例」及「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，建議由教育部依權責認定處理，並強化對外說明，讓學校與教師有清楚規範可以依循。

中國國民黨立法委員日前質疑葉俊榮在浙江大學光華法學院兼職教師，邱垂正說，葉俊榮於95年返回台大後係擔任專任教授，近10年均未兼任台大編制內行政職務。

他表示，兩岸關係條例第9條是規範公務員赴陸的申請及許可程序，公立大學的教授如果沒有兼任行政職務，即非該條文的適用對象，不會發生違反兩岸關係條例第9條的問題。

另外，國民黨立法院黨團上午提出19名學者出身的政務官員也有赴陸任教爭議，陸委會主任委員陳明通與邱垂正都名列其中。

對此，邱垂正表示，若有具體事證，主管機關會設法釐清、依法處理。他自己與陳明通在大學任教期間，雖曾赴陸學術交流訪問，但並未在陸兼職兼課。

邱垂正並重申，政府支持及鼓勵正向看待兩岸學術交流立場沒有改變。