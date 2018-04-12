內政部：葉俊榮的維基百科資訊有誤

2018-04-12 16:32 中央社 台北12日電



內政部長葉俊榮日前澄清，應邀到浙江大學短期講學非兼職，完全符合規定。不過，內政部發現，葉俊榮的維基百科仍被編輯為浙大兼職教授，希望編輯者應根據事實，避免誤導大眾。

中國國民黨籍立法委員李彥秀10日質疑葉俊榮在浙江大學光華法學院擔任兼職教師。葉俊榮親自開記者會說明，是短期講學，沒有兼職，完全符合教育部規定。

昨天又傳出大陸中南財經法政大學的官網，把葉俊榮列為學者陣容之一。葉俊榮說，他擔任台大教授期間，頻繁在國際場合演講、發表論文，包括中國的大學，主辦單位為宣傳或呈現演講活動，出現葉俊榮學者訊息不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定他在學校授課。

內政部幕僚今天發現，葉俊榮的維基百科被登載不實資訊，除了原有的美國耶魯大學法學博士、台大法律系教授外，還加上「曾於中國任浙江大學光華法學院兼職教授、中南財經政法大學環境法研究所兼職教授」。

幕僚說，根據最新維基百科，葉俊榮的經歷除了行政院政務委員、內政部長，還被加上中國浙江大學光華法學院兼職教授和中國中南財經政法大學環境法研究所兼職教授。

幕僚指出，同仁數度登入修改維基百科的不實資訊，但馬上又被改回來，且無法再作修正。