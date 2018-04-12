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教部要求說明兼職 管中閔助理：隨之起舞才有辱台大尊嚴

不滿兩套標準 藍委要求綠19學官一併跨部會小組徹查

2018-04-12 11:17聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨團舉行「葉俊榮大陸兼課 謊言知多少？」記者會。記者許正宏／攝影
國民黨團舉行「葉俊榮大陸兼課 謊言知多少？」記者會。記者許正宏／攝影
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教育部「卡管」爭議延燒3個月，內政部長葉俊榮昨被爆曾在浙江大學、武漢大學等多所大學兼職講學，網路又爆出19名民進黨學官也赴陸兼課。國民黨團今舉行記者會痛批蔡政府兩套標準，要求教育部「依法行政，一套標準」，針對葉俊榮等19學官成立「跨部會諮詢專案小組」一併徹查。

國民黨首席副書記長曾銘宗說，教育部應該使用同樣標準，針對民進黨19位學官從2005年到現在的兼職行為成立跨部會小組，也請台北地檢署查清楚這些學官赴陸是否有涉及違反兩岸關係條例。曾銘宗也質疑，蔡政府查管卡管，是否會影響兩岸學術文化交流，是不是要藉此機會殺雞儆猴，限縮兩岸交流。

國民黨立委賴士葆說，蔡政府對管中閔是全面追殺，布下天羅地網，隨便一個路人甲在網路提供的消息都可以「卡管」，還成立跨部會小組。但葉俊榮是到處兼課、遍地開花，再加上這19位綠營政務官，也是路人甲提出來，也是網路消息，立委也對此在國會提出質詢，結果教育部理都不理，這不是兩套標準是什麼標準？

國民黨立委費鴻泰表示，我國鼓勵文化教育交流，不管是管中閔還是葉俊榮，他都認為赴陸講學都是正面的，這也代表對台灣教育界的肯定。但教育部長潘文忠用雙重標準去評斷葉俊榮跟管中閔，如此低能無知，丟台灣教育界的臉，他建議也要求潘文忠趕快離開教育部長的位子，「你不適任！」

國民黨立委蔣乃辛質疑，民進黨對兩件事的態度就是律人以嚴、待己以寬，葉俊榮早上說他只是27天短期演講，下午教育部馬上就說他沒有違反規定，那為什麼管中閔3個多月查不到一點訊息？

曾銘宗表示，管中閔任台大校長原本是一個單純的校園事件，但教育部泛政治化了，希望他們依法行政，一套標準處理。

教育部葉俊榮管中閔

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