親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
空汙法草案初審
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
政治
軍事
綜合

新聞眼／別「卡」住高教交流大門

2018-04-12 00:25聯合報 本報記者許俊偉

管中閔赴陸兼職爭議，教育部長潘文忠昨天表示，希望管中閔能為自己說明。 記者楊萬雲...
管中閔赴陸兼職爭議，教育部長潘文忠昨天表示，希望管中閔能為自己說明。 記者楊萬雲／攝影
分享

台大校長當選人管中閔是否赴陸兼職，疑雲至今未解，緊接登場的是內政部長葉俊榮也連兩天遭指疑似赴陸兼職。「卡管」案若繼續「卡」下去，後續很可能還會出現第三、第四個被掃到颱風尾的優秀學者，既無助國內高教發展，更無益兩岸正向學術交流。「卡管」的高代價，值得？

大陸國台辦發言人馬曉光說，這麼多年來，兩岸教師以多種形式開展學術交流，對於這樣的好事情，兩岸雙方都應該支持和鼓勵。

葉俊榮前天親上火線滅火時提及，他在擔任教授期間，致力國際學術交流，這在國際學術上是「很正面的」，直說一個學者如果立志要邁向國際，這是很重要的抱負，他認為「台灣學術應走出去。」

實踐大學校長陳振貴說，不只管中閔、葉俊榮，更多檯面上的人都曾赴陸，有時只是單純交流、演講，如果日後連這樣的「兼職」也要報部核備，可能會降低交流意願，教育部應把「兼職」的紅線畫清楚。

其實，那條「紅線」多年來一直很清楚。依法，國立大學教授不能至對岸任專任或兼任教職，但短期交流、單次性應邀演講，或是因校際間訂立的學術交流，不在此限。兩岸學術交流多年來多依此界線正向發展，教育部也始終樂觀看待，從未特別主動清查國立大學教授是否違法赴陸。

如今從台大校長資格爭議開始，國內連續傳出兩岸學術交流的違法疑雲，且被外界各自選擇性高度放大檢視，整個台灣高教、兩岸學術交流似乎亂了套，甚至還可能出現寒蟬效應。

競爭力已愈顯薄弱、人才不斷外流的台灣高教，竟成為教育部政治「卡」台大校長的犧牲品，狀況越來越失控，舉措越來越離譜，教育部還要歹戲拖棚，自取其辱下去？

教育部台大高教葉俊榮管中閔

相關新聞

到對岸講學不只一次？ 內政部：葉俊榮赴陸是學術交流

2018-04-12 00:21

駁赴陸任教 葉俊榮：學術交流掛名不足為奇

2018-04-11 19:00

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

「阿榮講堂」讓葉俊榮綜藝魂覺醒

2018-04-11 16:14

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

葉俊榮曾赴浙大講學 國台辦：學術交流應鼓勵

2018-04-11 12:47

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58

被爆浙大兼職？ 葉俊榮：沒支薪 沒應聘

2018-04-10 23:53

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

高市長藍營內戰？璩美鳳：韓國瑜選高雄態度像「撩妹」

2018-04-11 18:27

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49

新北市批深澳電廠 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14

人事總處發布桃園下午停班停課？ 行政院：網站測試

2018-04-11 11:10

空汙修法 機車團體怒：環署應停止追殺二行程機車

2018-04-11 11:56

資策會執行長于孝斌陷緋聞 經長：去留尊重資策會

2018-04-11 11:45

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top