新聞眼／別「卡」住高教交流大門

2018-04-12 00:25 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 許俊偉



管中閔赴陸兼職爭議，教育部長潘文忠昨天表示，希望管中閔能為自己說明。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

台大校長當選人管中閔是否赴陸兼職，疑雲至今未解，緊接登場的是內政部長葉俊榮也連兩天遭指疑似赴陸兼職。「卡管」案若繼續「卡」下去，後續很可能還會出現第三、第四個被掃到颱風尾的優秀學者，既無助國內高教發展，更無益兩岸正向學術交流。「卡管」的高代價，值得？

大陸國台辦發言人馬曉光說，這麼多年來，兩岸教師以多種形式開展學術交流，對於這樣的好事情，兩岸雙方都應該支持和鼓勵。

葉俊榮前天親上火線滅火時提及，他在擔任教授期間，致力國際學術交流，這在國際學術上是「很正面的」，直說一個學者如果立志要邁向國際，這是很重要的抱負，他認為「台灣學術應走出去。」

實踐大學校長陳振貴說，不只管中閔、葉俊榮，更多檯面上的人都曾赴陸，有時只是單純交流、演講，如果日後連這樣的「兼職」也要報部核備，可能會降低交流意願，教育部應把「兼職」的紅線畫清楚。

其實，那條「紅線」多年來一直很清楚。依法，國立大學教授不能至對岸任專任或兼任教職，但短期交流、單次性應邀演講，或是因校際間訂立的學術交流，不在此限。兩岸學術交流多年來多依此界線正向發展，教育部也始終樂觀看待，從未特別主動清查國立大學教授是否違法赴陸。

如今從台大校長資格爭議開始，國內連續傳出兩岸學術交流的違法疑雲，且被外界各自選擇性高度放大檢視，整個台灣高教、兩岸學術交流似乎亂了套，甚至還可能出現寒蟬效應。

競爭力已愈顯薄弱、人才不斷外流的台灣高教，竟成為教育部政治「卡」台大校長的犧牲品，狀況越來越失控，舉措越來越離譜，教育部還要歹戲拖棚，自取其辱下去？