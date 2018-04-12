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到對岸講學不只一次？ 內政部：葉俊榮赴陸是學術交流

2018-04-12 00:21聯合報 記者林河名王彩鸝／台北報導

內政部昨澄清，葉俊榮只有浙江大學的短期講學，其他都是學術演講或論文發表。 圖／聯...
內政部昨澄清，葉俊榮只有浙江大學的短期講學，其他都是學術演講或論文發表。 圖／聯合報系資料照片
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內政部葉俊榮前天才說明在台大專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學，但昨天又有網友接二連三再爆葉俊榮也去了中南財經法政大學、武漢大學、上海交通大學講學，並曾參加國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的論壇。

不過，內政部昨晚發出新聞稿，澄清葉俊榮只有浙江大學廿七天的短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表。

內政部在新聞稿中表示，葉俊榮於擔任部長前，任職台大法律學院專任教授，為國際知名學者，頻繁在國際學術場合演講及發表論文，「中國許多大學與研究機構也都曾邀請葉教授演講或發表論文；各主辦單位為宣傳或呈現演講等活動，於其網站出現葉俊榮國際學者之訊息，本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定葉教授在該校授課」。

葉俊榮前天承認在台大任教期間曾赴浙江大學短期講學，還在記者會表示，「在浙大、甚至中國就只有這一次短期講學」，未有其他講學等活動。行政院發言人徐國勇昨天接受電台專訪時，也為葉抱屈說「他只去過一次」，但網友根據網路等資料，質疑葉俊榮赴陸講學「遍地開花」。

例如，在武漢大學官網可查到，葉俊榮曾於二○一○年四月七日至十四日，應武漢大學環境法研究所之邀，進行兩場講座、一場座談。

二○一三年葉俊榮至少去大陸兩次，當年三月廿三日至廿四日，出席國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的「第五屆世界中國學論壇」。同年十月十一日，上海交通大學凱原法學院教授郭延軍的「憲法」課程，也邀請葉俊榮主講「台灣與亞洲憲政問題」，課程對外開放，有興趣者皆可參加。

葉俊榮昨天再次重申，擔任內政部長前的近十年期間，他專心從事學術研究，透過國際交流及研討，把台灣憲政改革及民主轉型的經驗理論化，帶到全世界，是件很重要的事；至於應邀演講或論文發表，也是基於能將台灣好的法治理念、民主轉型的經驗推廣到國際，應正面看待。

國台辦：兩岸教育交流 不應阻撓

【記者許依晨／綜合報導】內政部長葉俊榮曾在大陸浙江大學短期講學，大陸國台辦發言人馬曉光昨在國台辦例行記者會上表示，這麼多年來，兩岸教師以多種形式開展學術交流，也促進和擴大了兩岸的教育交流，對於這樣的好事情，兩岸雙方都應該支持和鼓勵，「而不應該像台灣當局所做的那樣進行阻撓限制」。

葉俊榮內政部浙江大學馬曉光

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