又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



內政部長葉俊榮昨天才說明在台大專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學，但今天又有媒體報導，指網友再爆葉俊榮也去了中南財經法政大學、武漢大學、上海交通大學講學，並曾參加國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的論壇。不過，內政部傍晚發出新聞稿，澄清葉俊榮只有浙江大學27天的短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表。

內政部在新聞稿中表示，「各主辦單位為宣傳或呈現演講等活動，於其網站出現葉俊榮國際學者之訊息，本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定葉教授在該校授課」。

葉俊榮昨天承認在台大任教期間曾赴浙江大學短期講說，還在記者會表示，「在浙大、甚至中國就只有這一次短期講學」，未有其他講學等活動。行政院發言人徐國勇今天接受電台專訪時，也為葉抱屈說「他只去過一次」，但有媒體根據網友「爆料」，質疑葉俊榮也在中國大陸其他學校「講學」。

內政部下午發出「葉俊榮赴陸講學補充說明」，全文如下：

內政部長葉俊榮於擔任部長前，任職國立台灣大學法律學院專任教授，為國際知名學者，頻繁在國際學術場合演講及發表論文。中國許多大學與研究機構也都曾邀請葉教授演講或發表論文。各主辦單位為宣傳或呈現演講等活動，於其網站出現葉俊榮國際學者之訊息，本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定葉教授在該校授課。

媒體關心葉俊榮部長赴陸講學一事，昨日葉部長在記者會上已清楚表達講學的部分只有浙江大學這一次27天的短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表。