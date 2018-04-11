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獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

內政部長葉俊榮昨天承認他有赴大陸浙江大學短期講說，行政院發言人徐國勇為葉抱屈說「他只去過一次」，但網友發揮「柯南」精神，今天接二接三再爆葉俊榮也去了中南財經法政大學、武漢大學、上海交通大學講學，也曾參加國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的論壇。

葉俊榮昨天中午迅速回應他赴陸講說的事，他在記者會表示，在浙大甚至中國就只有這一次短期講學，並未有進行其他講學等活動。行政院發言人徐國勇也為葉俊榮掛保證說，葉俊榮才去一次。

但在武漢大學官網上可以查到，葉俊榮曾於2010年4 月7日至14日共8天時間，應武漢大學環境法研究所之邀，進行2場講座、1場座談。

2013年葉俊榮至少去大陸兩次，當年3月23日至24日，他出席國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的「第五屆世界中國學論壇」。同年10月11日，上海交通大學凱原法學院教授郭延軍的「憲法」課程，也邀請葉俊榮主講「台灣與亞洲憲政問題」，課程對外開放，有興趣者皆可參加。

針對葉俊榮赴大陸講學一事，大陸國台辦今天正式回應了，據新華網今天下午發布的訊息，國台辦發言人馬曉光11日在例行新聞發佈會上，就葉俊榮曾在台大任教期間來大陸講學一事應詢說，多年來，兩岸教師以多種形式開展學術交流，這樣的交流促進和擴大了兩岸教育交流，「對於這樣的好事情，兩岸雙方都應該支持和鼓勵，而不應該像台灣當局所做的那樣進行阻撓限制。」

馬曉光在回答有關台生報考大陸高校人數大幅增加的提問時表示，今年報名申請來大陸就讀大學的台灣學生的人數明顯上升，大陸名校的報名數量成倍增加，說明大陸為台灣青年來大陸學習、生活、工作提供同等待遇的便利措施越來越受到歡迎，這樣的趨勢還會發展。

2010年4 月，葉俊榮在武漢大學待了8天，進行2場講座、1場座談。圖／截自武漢...
2010年4 月，葉俊榮在武漢大學待了8天，進行2場講座、1場座談。圖／截自武漢大學官網
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2013年3月23日至24日，葉俊榮參加國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦...
2013年3月23日至24日，葉俊榮參加國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的「第五屆世界中國學論壇」。圖／截自東方網
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葉俊榮也在中南財經法政大學講學。圖／截自中南財經法政大學官網
葉俊榮也在中南財經法政大學講學。圖／截自中南財經法政大學官網
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2013年10月11日，葉俊榮在上海交通大學凱原法學院開講。圖／截自上海交大官網
2013年10月11日，葉俊榮在上海交通大學凱原法學院開講。圖／截自上海交大官網
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葉俊榮上海徐國勇

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