獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



內政部長葉俊榮昨天承認他有赴大陸浙江大學短期講說，行政院發言人徐國勇為葉抱屈說「他只去過一次」，但網友發揮「柯南」精神，今天接二接三再爆葉俊榮也去了中南財經法政大學、武漢大學、上海交通大學講學，也曾參加國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的論壇。

葉俊榮昨天中午迅速回應他赴陸講說的事，他在記者會表示，在浙大甚至中國就只有這一次短期講學，並未有進行其他講學等活動。行政院發言人徐國勇也為葉俊榮掛保證說，葉俊榮才去一次。

但在武漢大學官網上可以查到，葉俊榮曾於2010年4 月7日至14日共8天時間，應武漢大學環境法研究所之邀，進行2場講座、1場座談。

2013年葉俊榮至少去大陸兩次，當年3月23日至24日，他出席國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的「第五屆世界中國學論壇」。同年10月11日，上海交通大學凱原法學院教授郭延軍的「憲法」課程，也邀請葉俊榮主講「台灣與亞洲憲政問題」，課程對外開放，有興趣者皆可參加。

針對葉俊榮赴大陸講學一事，大陸國台辦今天正式回應了，據新華網今天下午發布的訊息，國台辦發言人馬曉光11日在例行新聞發佈會上，就葉俊榮曾在台大任教期間來大陸講學一事應詢說，多年來，兩岸教師以多種形式開展學術交流，這樣的交流促進和擴大了兩岸教育交流，「對於這樣的好事情，兩岸雙方都應該支持和鼓勵，而不應該像台灣當局所做的那樣進行阻撓限制。」