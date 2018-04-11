官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



卡管案延燒至今，這把火更燒及中央內閣成員。內政部長葉俊榮被爆出在浙江大學授課，國民黨立委更是拿出目前內閣成員中，還有其他人也被質疑在大陸授課。對此，社民黨委員苗博雅形容，「大老教授赴中兼職兼課，跟論文亂掛名一樣，已經是台灣高教界房間裡的大象。不管藍綠，都應該要徹查。」

苗博雅貼文一出，引發網友熱議，有人說，「這些學術道德與法律層面的事情可以拿來當鬥爭手段的時候，才會被重視，可一旦燒到自己，那就是另外找一套狗屁解釋，大家當作沒發生過，粉飾太平。這群藍綠垃圾去除統獨意識，本質上是一樣的臭。想要他們清查？做夢吧。」也有網友說，「一群教授在護航管，原來是在護航他自己。」

苗博雅臉書全文：

大老教授赴中兼職兼課，跟論文亂掛名一樣，已經是台灣高教界房間裡的大象。

不管藍綠，都應該要徹查。

雖然，涉案的人太多，教育部查下去絕對會引發學界大爆炸。但高教和學術研究機構是公共財，為了台灣學術界的長期發展，建立正直誠信的學術風氣，必須要查。

教育部更要把規矩講清楚，什麼事可以、什麼事不行，必須明明白白，杜絕「有關係就沒關係、小咖不可以大老沒問題」的歪風。

否則積弊日久，只會養成學界靠勢、鄉愿、拉幫結派的惡習，不可能創造出追求真理的學術氛圍，更不可能有什麼頂尖卓越的研究成果。