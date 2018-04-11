親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣進高齡社會
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

這些太陽花都出來選了...馬家軍也當仁不讓

催淚！癌末爸幫新娘女兒蓋頭紗 醫護人員全哭了

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委張麗善貼出網路流傳閣員名單，要求民進黨政府檢查是否違法兼課。圖/張麗善...
國民黨立委張麗善貼出網路流傳閣員名單，要求民進黨政府檢查是否違法兼課。圖/張麗善辦公室提供
分享

國民黨雲林縣長參選人張麗善表示，管中閔因為被「懷疑」赴陸違法兼課，民進黨政府就不讓他接任台大校長，但是廈門大學都已經清楚說明，管中閔沒任教職、沒開課、沒領薪，教育部還要召開跨部會諮詢專案小組來「調查」他，一月初當選校長至今已經過了三個多月，還不讓他上任。今天在立院的內政委員會，葉俊榮部長也沒有列席，找來花敬群次長「代打」，她質詢提出以下4點疑問與建議，可惜花敬群無法給予適當的回應。　

張麗善說，首先，浙江大學的官方網站上，清楚載明葉俊榮部長是該校「兼職教師」，浙江大學目前為止也沒有任何相關聲明，因此，是不是應比照管中閔的案例，先暫停葉部長的公職身分，待調查完畢之後再復職。畢竟，管中閔赴陸已事隔十三年，然而葉部長可是中華民國的現任內政部長，民進黨政府要「卡管」，更應該先嚴格檢驗自己，否則就是「只許綠官赴陸兼差，不許管爺依法赴職」。　

其次，當時為了「調查」管中閔校長，教育部長潘文忠還特地召開「跨部會諮詢專案小組」審查管校長的各項資格與背景。按照民進黨政府的標準，也應該成立一個對於葉俊榮部長的「跨部會諮詢專案小組」。那這個專案小組應由哪一個部會召開？是教育部嗎？還是該由行政院來主導這個「跨部會諮詢專案小組」、由葉部長的長官賴清德院長，來審查葉俊榮部長是否仍然適任呢？　

除此之外，張麗善指出，網路上流傳一份政務官名單，他們都曾經在學術界待過，請問民進黨政府是否可以100%確定，這些政務官都沒有違反兩岸人民關係條例第九條、以及國家機密保護法？張麗善強調，管中閔校長是2005年赴陸演講，事隔13年後的現在才被遴選為臺大校長，然而表列上的名單，都是「現任」的政務官，既然民進黨政府對於「國家安全」如此的在乎，那麼在無法確保這些閣員是否曾違法赴陸兼職的情況下，是否都應先將這些閣員停職，待調查完畢之後再復職？　

張麗善說，除了以上這些已在職的閣員應該全面徹查外，現在促進轉型正義委員會的正副主委與委員提名人也正送進立法院準備審查。她建議民進黨政府，針對曾在或現仍於大學任教的委員提名人，像是楊翠女士，都應該適用管中閔校長的審查模式。換句話說，應該成立「諮詢專案小組」來審查楊翠是否有到大陸任職的紀錄，在沒有徹底調查前，楊翠女士不得上任促轉會委員。

張麗善強調，她希望立法院所有委員都名列這個「諮詢專案小組」的成員，在這個諮詢專案小組所有成員達成共識前，楊翠也不得出任促轉會委員。換言之，這個「諮詢專案小組」的運作模式一切依照教育部對管中閔校長的「跨部會諮詢專案小組」標準來運作。

管中閔民進黨張麗善

相關新聞

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

葉俊榮曾赴浙大講學 國台辦：學術交流應鼓勵

2018-04-11 12:47

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58

被爆浙大兼職？ 葉俊榮：沒支薪 沒應聘

2018-04-10 23:53

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

影／被爆在陸兼職授課 葉俊榮：短期學術交流

2018-04-10 15:56

官網為證？葉俊榮被爆在浙江大學兼教授

2018-04-10 14:28

葉俊榮爆赴陸兼職 學者：比照卡管案一起查

2018-04-10 14:25

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

葉俊榮也赴陸兼任教師？ 陳保基：要查就一體適用

2018-04-10 11:52

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02

周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

蘇貞昌曾說不選第三次 侯友宜嘆：跟神明說清楚就好啦

2018-04-10 23:49

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

周玉蔻稱蘇貞昌只落後0.1% 民進黨打臉：沒這份民調

2018-04-10 23:34

現在墾丁消費太貴？呂捷：錯！墾丁一直都這麼貴

2018-04-10 23:09

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

擊退余筱萍初選奪冠 吳沛憶：很意外、很驚訝

2018-04-10 15:25

有人傳話給洪耀福別提名蘇？ 葉元之：若非這5人我請G排

2018-04-10 17:54

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

監獄人滿為患 綠委林岱樺提案降低假釋門檻

2018-04-10 17:50

台灣正式邁入高齡社會 每7個人就有1個是老人

2018-04-10 23:38

查黨產案 北檢至國民黨委託律師事務所調資料爆衝突

2018-04-10 16:22

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

蔡英文何時出海看國軍操演？日期一變再變

2018-04-10 23:35

頭份市長徐定禎獲民黨禮讓 宣布無黨籍參選縣長

2018-04-10 18:28

台灣正式邁入高齡社會 專家提出五大衝擊

2018-04-10 20:17

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

蘇貞昌選新北 扁：是否應栽培52歲新人非重作馮婦

2018-04-10 19:15

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top