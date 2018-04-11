葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇。聯合報系資料照 分享 facebook

內政部長葉俊榮遭質疑在浙江大學兼職授課，行政院發言人徐國勇今為葉俊榮緩頰，指出葉俊榮當時是在台大教書，非當官，與行政職不能出去是兩回事，葉俊榮也在第一時間出來面對，對外說明。

葉俊榮遭指控名列浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中，為「兼職教師」，並介紹他是「台灣大學法學院教授、博士生導師」；葉俊榮昨下午舉辦記者會，強調自己是在擔任台大專任教授期間至浙江大學短期講學，屬一般學術交流常態的短期客座講學，符合相關規定。

徐國勇今接受訪問，被問及葉俊榮是否應該請辭，徐國勇認為，葉俊榮在受質疑後第一時間出來面對，當時他是在台大教書，不是當官，這部分與行政職不能出去是兩回事。至於葉俊榮為何沒有過去沒有主動說明，徐國勇認為，以前沒有人質疑，他就不必主動講出來。而事情是不是到此為止，徐國勇認為，後續還要看教育部怎麼處理。

台大校長當選人管中閔因擔任企業獨立董事、到中國大陸兼職等爭議，人事案遲未被教育部核定。徐國勇說，教育部依職權處理。部長是政務官，為政策負責，只要是單一部會的事情，就由部會處理。徐國勇並直言，今天報紙有登，葉俊榮第一時間出來講清楚，只去過一次，沒有其他的，但報紙上登說管中閔是去十幾次，認為這也應該講清楚。