親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣進高齡社會
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院發言人徐國勇。聯合報系資料照
行政院發言人徐國勇。聯合報系資料照
分享

內政部長葉俊榮遭質疑在浙江大學兼職授課，行政院發言人徐國勇今為葉俊榮緩頰，指出葉俊榮當時是在台大教書，非當官，與行政職不能出去是兩回事，葉俊榮也在第一時間出來面對，對外說明。

葉俊榮遭指控名列浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中，為「兼職教師」，並介紹他是「台灣大學法學院教授、博士生導師」；葉俊榮昨下午舉辦記者會，強調自己是在擔任台大專任教授期間至浙江大學短期講學，屬一般學術交流常態的短期客座講學，符合相關規定。

徐國勇今接受訪問，被問及葉俊榮是否應該請辭，徐國勇認為，葉俊榮在受質疑後第一時間出來面對，當時他是在台大教書，不是當官，這部分與行政職不能出去是兩回事。至於葉俊榮為何沒有過去沒有主動說明，徐國勇認為，以前沒有人質疑，他就不必主動講出來。而事情是不是到此為止，徐國勇認為，後續還要看教育部怎麼處理。

台大校長當選人管中閔因擔任企業獨立董事、到中國大陸兼職等爭議，人事案遲未被教育部核定。徐國勇說，教育部依職權處理。部長是政務官，為政策負責，只要是單一部會的事情，就由部會處理。徐國勇並直言，今天報紙有登，葉俊榮第一時間出來講清楚，只去過一次，沒有其他的，但報紙上登說管中閔是去十幾次，認為這也應該講清楚。

葉俊榮徐國勇台大管中閔

相關新聞

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58

被爆浙大兼職？ 葉俊榮：沒支薪 沒應聘

2018-04-10 23:53

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

影／被爆在陸兼職授課 葉俊榮：短期學術交流

2018-04-10 15:56

官網為證？葉俊榮被爆在浙江大學兼教授

2018-04-10 14:28

葉俊榮爆赴陸兼職 學者：比照卡管案一起查

2018-04-10 14:25

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

葉俊榮也赴陸兼任教師？ 陳保基：要查就一體適用

2018-04-10 11:52

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22
看更多

熱門文章

雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

2018-04-10 12:11

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

蘇貞昌曾說不選第三次 侯友宜嘆：跟神明說清楚就好啦

2018-04-10 23:49

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

上午初選落馬 余筱萍競選LINE框下午狂踢人

2018-04-10 15:06

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

吳沛憶初選民調最高 顏擇雅：現代版草船借箭

2018-04-10 13:23

柯P自稱「真命天子」 王世堅送龍袍酸：給你過過癮

2018-04-10 14:45

周玉蔻稱蘇貞昌只落後0.1% 民進黨打臉：沒這份民調

2018-04-10 23:34

現在墾丁消費太貴？呂捷：錯！墾丁一直都這麼貴

2018-04-10 23:09

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

老外困惑「中華台北」是什麼？ 經濟學人撰文解釋

2018-04-10 13:28

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

警訊！ 台灣正式進入高齡社會

2018-04-10 14:28

擊退余筱萍初選奪冠 吳沛憶：很意外、很驚訝

2018-04-10 15:25

有人傳話給洪耀福別提名蘇？ 葉元之：若非這5人我請G排

2018-04-10 17:54

綠中正萬華議員初選 吳沛憶第1 余筱萍「落選頭」

2018-04-10 12:09

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

監獄人滿為患 綠委林岱樺提案降低假釋門檻

2018-04-10 17:50

台灣正式邁入高齡社會 每7個人就有1個是老人

2018-04-10 23:38

查黨產案 北檢至國民黨委託律師事務所調資料爆衝突

2018-04-10 16:22

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

馮光遠諷蘇貞昌 投他跟投國民黨沒區別

2018-04-10 12:48

史上最激烈國民黨苗栗市長初選 3人拚頭過身就過

2018-04-10 13:34

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

國防安全院「綠油油」？江啟臣：難免酬庸之譏

2018-04-10 14:26

余筱萍初選未過 余天：不會再鼓勵她從政

2018-04-10 13:26

告急牌奏效！綠士林北投議員初選 現任議員全過關

2018-04-10 11:56

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top