浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



郝龍斌辦公室發言人游淑慧。 圖片來源／ 游淑慧臉書 分享 facebook

內政部長葉俊榮遭爆在對岸浙江大學兼課，教育部政務次長蔡清華昨表示，葉是應邀至浙江大學單次性講學，並無違法。但昨提出質疑的國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧今再以網友提供資料證明葉是「集中授課」1個月，質疑蔡政府選擇性處理。

游淑慧表示，葉俊榮應再公開回應質疑，若網友所提供的資料為真，蔡政府應立刻將葉停職，和也遭質疑到對岸廈門大學違法兼課的台大校長遴選當選人管中閔一起接受調查，否則蔡政府就應說明，「為什麼葉俊榮能，管中閔不能？」

葉俊榮昨天遭爆任職台大法學院教授期間，違法到大陸兼課，葉俊榮也火速舉辦記者會澄清只是應邀前往的27天短期講學，課程也是另一兼任教授朱新力所開。教育部官員在會後接受電訪時也初步認定就是單次性講學。

葉俊榮記者會結束後，昨天第一時間提出質疑的游淑慧，臉書再接獲網友臉書私訊，表示浙江大學該門課就是專為葉俊榮而開，不是別人邀請葉到自己的課程上講學，「葉俊榮說謊」。

還有網友則搜尋出2011年自稱當時是「西南政法憲行專業的一名研二學生」的「燕祉歸來」在微博上發言表示，「台灣大學法律學院葉俊榮教授將在浙江大學光華法學院集中授課一個月。」也私訊給游淑慧，質疑葉俊榮說謊。

游淑慧今把相關爆料訊息再上傳個人臉書粉絲頁，質疑教育部、台灣大學「當年」到底有沒有收到葉俊榮申請、請假？有沒有同意？兼職授課與客座講學，誰說了算？怎麼分？

游淑慧認為，昨天葉俊榮記者會後，教育部、台灣大學第一時間就應公布「核準公文」；葉「學期中」可落跑一個月，浙大學生比台大學生重要？