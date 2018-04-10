張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



張麗善。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 內政部長葉俊榮被爆在浙江大學兼職教授，但葉今回應表示符合相關規定。對此，國民黨雲林縣長參選人張麗善諷刺這是「卡管的反噬」，呼籲民進黨不要雙重標準。

「什麼叫做『政治迫害學術自由』，我想天底下再也沒有人能夠發揮得比民進黨更淋漓盡致」。張麗善說，從頭到尾依照制度選出的新任校長，竟然只是因為「顏色不對」，備受各種打壓，至今已經過了3個月仍無法上任。

張麗善表示，從管中閔當選校長開始，各種抹黑和不實指控接踵而至，首先是民進黨張廖萬堅委員指控他抄襲學生論文，結果不但證實是烏龍爆料，反而爆料者張廖萬堅才是真正抄襲論文的人。但是最後呢？管中閔沒有接任校長，張廖萬堅卻安然無恙度過此風波。

張麗善說，後來又有台大教授指控管中閔在大陸違法兼職，教育部長潘文忠大動作召集「跨部會諮詢專案小組」，假調查之名行「卡管」之實。結果廈門大學也證實，管中閔沒任教職、沒開課、沒領薪。但是最後呢？管中閔沒有接任校長，爆料者也安然無恙度過此風波。

張麗善表示，內政部長葉俊榮被爆出在大陸兼職，一場記者會中只見葉部長重複強調「一切符合規範」、「僅為學術交流」，請問民進黨政府，需不需要召集「跨部會諮詢專案小組」來調查葉部長過去赴陸的所有紀錄？需不需要暫停葉部長的政務人員身分？

最後，張麗善表示，「世間一切皆因果」，找盡各種藉口只為卡管，最後這些果報都會回歸到民進黨自己身上，台灣人民會用一樣的標準來檢視民進黨。最後，如果完全沒有在大陸任教、開課、領薪的管中閔至今無法接任校長，請民進黨告訴我們，憑什麼繼續「卡管」？