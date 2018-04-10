被爆浙大兼職？ 葉俊榮：沒支薪 沒應聘

內政部長葉俊榮昨天被指在浙江大學兼職，他喊冤只是短期講學，沒支薪或兼職。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

就在教育部籌組跨部會諮詢專案小組，釐清台大校長當選人管中閔赴陸兼職疑雲之際，國民黨立委李彥秀昨說，內政部長葉俊榮也在浙江大學兼職。葉俊榮昨親上火線回應，指他是受該校光華法學院長朱新力邀請，在朱開設的「政府管制與法治行政」課堂講學廿七天，「課不是我的、也沒有收取費用，更沒有正式應聘」，「完全符合相關規定」。

教育部政次蔡清華昨說，依葉俊榮的澄清是應邀前往講學，屬於單次性講學，是合法的，若因此領取車馬費，當然也可以，他說，依規定是不能至對岸任專任或兼任教職。教育部人事處長陳焜元說，葉是否違法兼職要問內政部，若以政策面來看，須由教育部國際及兩岸教育司視實際的學術交流狀況認定。

李彥秀昨說，浙江大學光華法學院有位兼職的教授叫葉俊榮，耶魯大學畢業、曾任台大法律系教授，是否也應成立跨部會小組調查？

葉俊榮說，他是應朱新力邀請，去朱的課做短期客座，與法規兼職不同，何況那時他在國內未擔任行政工作，是一個陽春教授。他說，除了浙大，他沒在其他大陸的大學授課，但受邀演講倒是不少。

對於浙江大學官網「兼任教授」的寫法，他說，「我不是他們編制內的人員，只有那次上課」，希望浙大能卸下頁面。葉俊榮說，他在擔任教授期間，致力國際學術交流，現在也還是墨爾本大學榮譽職的講座教授，這在國際學術上是「很正面的」。