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學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58聯合報 記者張錦弘林良齊／台北報導

台灣大學臨時校務會議，討論台大校長當選人管中閔相關提案。 圖／聯合報系資料照片
台灣大學臨時校務會議，討論台大校長當選人管中閔相關提案。 圖／聯合報系資料照片
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台大校長當選人管中閔到內政部長葉俊榮，紛紛遭指赴陸兼職。熟悉兩岸學術交流的學者昨指出，學者到大陸演講或講學，被掛名兼職「很常見」，不應被抹黑，管中閔、葉俊榮都很無辜；若要追查也應一視同仁，教育部不能輕放葉俊榮，只顧「卡管」。

實踐大學校長陳振貴常與大陸交流，他表示，其實不只管中閔、葉俊榮，更多檯面上的人都曾赴陸，有時只是單純交流、演講，但對岸大學就會認定你是「兼職教授」，禮貌上就會發聘，「我也拿了很多張聘書」，但根本沒兼過課，這樣可算兼職嗎？

陳振貴說，如果日後連這樣的「兼職」也要報部核備，可能會降低交流意願，教育部應把「兼職」的紅線畫清楚，才不會影響我國教師赴陸交流；且應全面徹查全台教師赴陸情況，「不應僅針對管中閔」，這樣才會更清楚。

台大自主行動聯盟發起人、獸醫學院教授周崇熙也說，管中閔、葉俊榮都很無辜，到大陸的大學演講或短期講座，卻被掛名兼職教授當招生宣傳，在大陸很常見，他還說「我也同情葉俊榮」，如果卡管這樣卡下去，應請把葉俊榮等現任民進黨政務官，一起放在同一個水平來查。

台大動物科學技術學系教授、農委會前主委陳保基說，若民進黨政府認為葉俊榮沒問題，卻刻意卡管逾三個月，豈不是自打嘴巴？如果要查，就應一體適用。

葉俊榮管中閔台大教育部

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