葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



內政部長葉俊榮。聯合報系記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

內政部長葉俊榮被爆涉嫌違反規定在浙江大學光華法學院兼課，葉俊榮昨天召開記者會，他應邀到浙江大學教授朱新力課程中短期講學，主要是傳遞理念，沒有收取費用、沒有兼職，完全符合規定。踢爆葉俊榮赴陸講課的國民黨北市港湖區議員參選人游淑慧晚間再提出質疑，強調「一切合於規定」不是葉俊榮自己說，並且呼籲教育部長潘文忠應啟動與卡管案「併案調查」。

針對葉俊榮涉嫌違法在浙江大學光華法學院兼課一事，游淑慧表示，這是民進黨作繭自縛的經典案例，葉俊榮一案有太多的事情沒有釐清，不是葉俊榮簡單一句「一切合於規定」就能輕輕帶過，他呼籲教育部長潘文忠，針對管中閔與葉俊榮兩起類似個案，應以同一標準併案調查。

游淑慧表示，會揭露葉俊榮涉嫌違法在浙江大學光華法學院兼課純屬意外，主要是因為最近執政黨卡管卡的人盡皆知，在與某位長輩聊天的過程中，長輩開玩笑提到：「其實葉俊榮也曾赴大陸浙大授課。」她立刻到該校網站查詢，才揭露此事。

游淑慧説，根據《 教育人員任用條例》第34條規定 ：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職」，而浙江大學光華法學院網頁中清楚的將葉俊榮列入「兼職教師」的行列中，所以無論葉俊榮有無在台大擔任行政管理職，只要在浙江大學兼課就已經觸法，今日葉俊榮的記者會顯然並未正面回答相關質疑。

而針對葉俊榮召開記者會解釋網頁上所稱《政府管制與法治行政》那門課乃是掛名在光華法學院副院長朱新力所開之下，並未於浙江大學開設課程一事，游淑慧諷刺這是葉俊榮自己露出了「馬腳」。

游淑慧解釋，如果當時葉俊榮至浙江大學開課一切符合相關規定，為什麼課程需要「掛名」在別人之下，是為了規避什麼？是不是掛羊頭賣狗肉？葉俊榮顯然越描越黑。

游淑慧指出，教育部98年12月2日台陸字0980203497 號函也明定：「現行與大陸地區公立學校交流政策，關於『研究、教學人員交流』部分，僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜」，但葉俊榮在浙江大學光華法學院所開課程每週授課時數8小時，顯然已非單純的客座講學，葉俊榮應該公佈出入境與台大的線上差假申請紀錄，證明自己並未長期於大陸授課。

此外，游淑慧表示，所有台大教職員出國講學均需符合《 國立臺灣大學教師出國講學研究進修要點》的規定：申請出國講學、研究、進修人員，應於出國前二個月填具「教師出國講學研究進修申請表」，並檢具國外機構之同意函等有關證明文件提出申請，經行政程序核准後提校教評會報告。若葉俊榮真的僅是單純至浙江大學進行短期的客座講學，那至少也必須公開申請講學的過程來自清，而非如同今天的記者會上企圖以蒙混過關的態度空口說白話。

至於葉俊榮於記者會上表示在浙江大學授課期間並未領取費，游淑慧則質疑葉俊榮敢保證包含車馬費、食宿補貼等費用都分文未取嗎？若真的分文未取，難道葉俊榮是抱持著「做功德」的心情到對岸授課嗎？要求葉俊榮應該公開收支帳目以供社會檢視。

游淑慧表示，相對於管中閔澄清、說明了3個月，執政黨依然緊緊卡管；難道葉俊榮部長一句「一切合於規定」就能輕輕帶過？她呼籲潘文忠要有風骨、有Guts，立刻將兩案一起併案調查，證明教育部卡管並非針對性。