親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
葉俊榮傳陸兼職
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

車停到國稅局「大官」預留位置 竟遭警衛吐口水

勸進蘇貞昌 周玉蔻：民進黨民調蘇只落後侯友宜0.1%

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52聯合報 記者王寓中╱即時報導

內政部長葉俊榮。聯合報系記者楊萬雲／攝影
內政部長葉俊榮。聯合報系記者楊萬雲／攝影
分享

內政部長葉俊榮被爆涉嫌違反規定在浙江大學光華法學院兼課，葉俊榮昨天召開記者會，他應邀到浙江大學教授朱新力課程中短期講學，主要是傳遞理念，沒有收取費用、沒有兼職，完全符合規定。踢爆葉俊榮赴陸講課的國民黨北市港湖區議員參選人游淑慧晚間再提出質疑，強調「一切合於規定」不是葉俊榮自己說，並且呼籲教育部長潘文忠應啟動與卡管案「併案調查」。

針對葉俊榮涉嫌違法在浙江大學光華法學院兼課一事，游淑慧表示，這是民進黨作繭自縛的經典案例，葉俊榮一案有太多的事情沒有釐清，不是葉俊榮簡單一句「一切合於規定」就能輕輕帶過，他呼籲教育部長潘文忠，針對管中閔與葉俊榮兩起類似個案，應以同一標準併案調查。

游淑慧表示，會揭露葉俊榮涉嫌違法在浙江大學光華法學院兼課純屬意外，主要是因為最近執政黨卡管卡的人盡皆知，在與某位長輩聊天的過程中，長輩開玩笑提到：「其實葉俊榮也曾赴大陸浙大授課。」她立刻到該校網站查詢，才揭露此事。

游淑慧説，根據《 教育人員任用條例》第34條規定 ：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職」，而浙江大學光華法學院網頁中清楚的將葉俊榮列入「兼職教師」的行列中，所以無論葉俊榮有無在台大擔任行政管理職，只要在浙江大學兼課就已經觸法，今日葉俊榮的記者會顯然並未正面回答相關質疑。

而針對葉俊榮召開記者會解釋網頁上所稱《政府管制與法治行政》那門課乃是掛名在光華法學院副院長朱新力所開之下，並未於浙江大學開設課程一事，游淑慧諷刺這是葉俊榮自己露出了「馬腳」。

游淑慧解釋，如果當時葉俊榮至浙江大學開課一切符合相關規定，為什麼課程需要「掛名」在別人之下，是為了規避什麼？是不是掛羊頭賣狗肉？葉俊榮顯然越描越黑。

游淑慧指出，教育部98年12月2日台陸字0980203497 號函也明定：「現行與大陸地區公立學校交流政策，關於『研究、教學人員交流』部分，僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜」，但葉俊榮在浙江大學光華法學院所開課程每週授課時數8小時，顯然已非單純的客座講學，葉俊榮應該公佈出入境與台大的線上差假申請紀錄，證明自己並未長期於大陸授課。

此外，游淑慧表示，所有台大教職員出國講學均需符合《 國立臺灣大學教師出國講學研究進修要點》的規定：申請出國講學、研究、進修人員，應於出國前二個月填具「教師出國講學研究進修申請表」，並檢具國外機構之同意函等有關證明文件提出申請，經行政程序核准後提校教評會報告。若葉俊榮真的僅是單純至浙江大學進行短期的客座講學，那至少也必須公開申請講學的過程來自清，而非如同今天的記者會上企圖以蒙混過關的態度空口說白話。

至於葉俊榮於記者會上表示在浙江大學授課期間並未領取費，游淑慧則質疑葉俊榮敢保證包含車馬費、食宿補貼等費用都分文未取嗎？若真的分文未取，難道葉俊榮是抱持著「做功德」的心情到對岸授課嗎？要求葉俊榮應該公開收支帳目以供社會檢視。

游淑慧表示，相對於管中閔澄清、說明了3個月，執政黨依然緊緊卡管；難道葉俊榮部長一句「一切合於規定」就能輕輕帶過？她呼籲潘文忠要有風骨、有Guts，立刻將兩案一起併案調查，證明教育部卡管並非針對性。

葉俊榮浙江大學教育部

相關新聞

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

太離譜！釐清管有無兼職 諮詢委員建議派人到大陸查

2018-04-10 21:54

影／被爆在陸兼職授課 葉俊榮：短期學術交流

2018-04-10 15:56

官網為證？葉俊榮被爆在浙江大學兼教授

2018-04-10 14:28

葉俊榮爆赴陸兼職 學者：比照卡管案一起查

2018-04-10 14:25

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

葉俊榮也赴陸兼任教師？ 陳保基：要查就一體適用

2018-04-10 11:52

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22
看更多

熱門文章

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22

雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

2018-04-10 12:11

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利

2018-04-10 08:00

為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09

蘇貞昌不3選新北市長？孫大千揶揄：可用已升格硬拗

2018-04-10 09:37

小英說柯P不一樣 孫大千：綠以台獨作為評斷人才標準？

2018-04-10 08:17

蘇貞昌說不選第3次破功 孫大千：效法川普選N次？

2018-04-10 09:33

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

校歌「『黨』旗飛舞」不改 陸官：校務會議全數支持

2018-04-10 10:10

新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險

2018-04-10 00:30

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

否定柯文哲？孫大千批民進黨「草包黨」

2018-04-10 08:22

揮別待了12年高雄 陳菊深夜發臉書抒發心情

2018-04-09 23:43

被爆傳話「別提名蘇貞昌」 侯友宜大笑5聲：第一次聽到

2018-04-10 11:40

上午初選落馬 余筱萍競選LINE框下午狂踢人

2018-04-10 15:06

強娶不成貂蟬變母豬 葉毓蘭：台灣前途堪憂

2018-04-10 17:02

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

2018-04-09 22:44

獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34

吳沛憶初選民調最高 顏擇雅：現代版草船借箭

2018-04-10 13:23

周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11

陳菊喬蘇貞昌選新北 孫大千：正經事不做去操盤

2018-04-10 08:02

深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56

老外困惑「中華台北」是什麼？ 經濟學人撰文解釋

2018-04-10 13:28

馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪

2018-04-09 23:33

有人傳話給洪耀福別提名蘇？ 葉元之：若非這5人我請G排

2018-04-10 17:54

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

擊退余筱萍初選奪冠 吳沛憶：很意外、很驚訝

2018-04-10 15:25

蘇貞昌參選新北市 洪耀福：必勝！選輸我辭職

2018-04-10 09:27

綠中正萬華議員初選 吳沛憶第1 余筱萍「落選頭」

2018-04-10 12:09

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

馮光遠諷蘇貞昌 投他跟投國民黨沒區別

2018-04-10 12:48

影／大多人意見太多！陳金德：蘇花改是畸形產物

2018-04-10 11:14

葉俊榮也赴陸兼任教師？ 陳保基：要查就一體適用

2018-04-10 11:52

警訊！ 台灣正式進入高齡社會

2018-04-10 14:28

賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人

2018-04-09 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top