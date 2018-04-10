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影／被爆在陸兼職授課 葉俊榮：短期學術交流

2018-04-10 15:56聯合報 記者李詠平╱即時報導

民進黨猛攻管中閔赴大陸兼職授課，國民黨10號召開記者會爆料，內政部長同名的葉俊榮，在浙江大學光華法學院兼職。對此葉俊榮下午出面回應，他只是受邀去大陸短期講學，完全合乎教育部規定，不過對於記者提問管中閔的類似狀況，葉俊榮則表示不回應。

內政部長葉俊榮遭指控名列浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁為「兼職教師」，葉俊...
內政部長葉俊榮遭指控名列浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁為「兼職教師」，葉俊榮下午舉辦記者會說明。攝影／記者楊萬雲
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葉俊榮管中閔教育部

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