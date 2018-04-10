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赴陸短期講學 葉俊榮：沒有兼職

2018-04-10 16:04中央社 台北10日電

內政部長葉俊榮今天說，他應邀到浙江大學教授朱新力課程中短期講學，主要是傳遞理念，沒有收取費用、沒有兼職，完全符合規定，他也主張學術國際化，短期講學未排除學術交流。

國民黨團書記長李彥秀、國民黨北市議員擬參選人游淑慧等人今天點名並質疑葉俊榮在浙江大學光華法學院兼職教師。對此，葉俊榮下午親自出面召開記者會說明。

葉俊榮說，他在國立台灣大學擔任專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學，時間從100年12月19日起至101年1月15日止，是浙江大學教授兼副院長朱新力所開的課程「政府管制與法治行政」，他應邀到課程講學，課程不是他的，沒有收取費用，也沒有兼職，完全符合規定。

葉俊榮說，在中國有類似講學的就是在浙江大學，其他關於環境法有一些演講，都是很短的時間。浙江大學官網那樣寫，「應該我不是他們編制內的人員，只有那次上課，可能他們也沒有卸下來」，他也認為，最好不要再掛他的名字。

葉俊榮先前任職國立台灣大學法律學院專任教授，也頻繁在國際學術場合發表研究論文，也獲邀至國際知名大學從事短期講學，例如美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等。

葉俊榮說，作為一個學者，他立志要走國際路線，學術應該要國際化，而學術研究不排除中國，兩岸的特殊情形有相關規定，他都是在規定下到大陸演講、短期講學，帶動許多新的觀念，基本上是好的學術互動跟交流。他尊重兩岸之間的特殊規定，也主張學術要國際化。

台大校長當選人管中閔因擔任企業獨立董事、到中國大陸兼職等爭議，人事案遲未被教育部核定。被問到怎麼看管中閔案，葉俊榮避答，僅談自己的部分。

媒體問到，注重國際學術交流，卻被拿來跟管中閔相提並論，是否覺得委屈？葉俊榮說，一點都不覺得委屈，反而有機會跟大家分享從事國際學術工作的過程，他今天才知道有這件事，覺得滿訝異的，他的想法就是趕快跟大家說清楚。

內政部說明，葉俊榮民國91年至95年擔任政務人員，自95年借調期滿後返回台大擔任專任教授，近10年均未兼任該校編制內行政職務，全心從事學術研究。

葉俊榮浙江大學管中閔

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