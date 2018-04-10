名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



內政部葉俊榮下午舉辦記者會，否認在對岸兼任教職。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook

台北市議員國民黨擬參選人游淑慧在臉書上指控內政部長葉俊榮名列浙江大學光華法學院「師資隊伍」，為「兼職教師」，網頁並介紹他是「台灣大學法學院教授、博士生導師」。葉俊榮下午舉辦記者會，指出自己只是在2011年至2012年之間在浙大有為期27天的短期講學，一切符合規定。他強調若是兼任教授，應該要常常去上課，但他已經很久沒有去過浙大，並非兼職，呼籲浙大最好不要再把他的資料放在網頁上。

葉俊榮說，他自2010年至今從來沒有在浙大授過其他的課程，也不知道多久沒有去過，沒有兼職的事實。他指出，在國際上確實有相當多的學校，很重視這種聘任，會將國際上覺得學術做得不錯的人聘任在學校裡做榮譽職，台灣若有教授獲得這樣的榮譽職，其實都是好事。他並強調，其實不是大陸，很多其他的國家都會這樣來聘任無給薪榮譽職，認為他們會覺得學校裡的網頁裡面有放入你在裡面很光榮。葉俊榮以墨爾本大學為例，也把他那為講座教授，指出這都是榮譽職，應該正面看待。

至於教育部不斷質疑台灣大學校長當選人管中閔兼職一事，更有媒體不斷透過廈門大學網頁截圖等為證據要求管中閔應先為赴陸兼職一事澄清，管中閔是否也碰到同樣的情形，葉俊榮則不願回應。