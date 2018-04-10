葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔案延燒，國民黨立法院黨團書記長李彥秀及北市議員參選人游淑慧都爆料，內政部長葉俊榮在浙江大學光華法學院兼職。葉俊榮下午親自舉行記者會回應，表示自己是在2012年12月19日到2013年1月15日，應浙江大學光華法學院院長朱新力邀請，在朱開設的「政府管制與法治行政」課堂上講學27天。葉俊榮說，「課不是我的、也沒有收取費用，更沒有正式應聘」，這是國際學術交流，葉強調，自己符合相關規定。。

葉俊榮說，過去他曾在哥倫比亞大學、哈佛大學、墨爾本大學與多倫多大學等國際知名大學授課，但浙大這一次其實是接受朱新力邀請，去朱新力的課上去做短期客座，他並沒有收取費用，時間也只有一個月左右。

他並表示，只有那一次是這次受邀去講學，其他並沒有在中國大陸任何一所大學授課，都是受邀演講，演講內容包括環境法等等。被問到在浙大是否收取講學費用，他說，沒有，因為課堂都不是我的，這是朱新力老師的課，朱對行政法的研究相當有興趣，「幾乎我的書，朱新力每一本都有」，他也很想要讓學生能學到，過程中朱新力積極邀請，他自己沒有應聘或擔任教職，就是傳遞理念，讓對岸年輕人了解行政法上的新觀念。當時自己就是個陽春教授，沒有任何行政職務。

對於浙江大學官網上「兼任教授」的寫法，他說，「應該我不是他們編制內的人員，只有那次上課，可能他們也沒有卸下來。」葉俊榮說，自己在擔任大學教授期間，致力國際學術交流，他還是墨爾本大學的講座教授，這是榮譽職，在國際學術上是很正面的，實際上他也不知道浙江大學是何時把他掛上兼任教授，他滿訝異的，所以希望能對外說明清楚。

對於外界把管中閔案和葉俊榮案放在一起比較，葉俊榮說，只能就自己的狀況來說明，至於學者赴中講學被貼標籤，尊重兩岸政策與現況，他強調，他過去長期支持學術的國際化，一個學者如果立志要邁向國際，這是很重要的抱負，他認為他自己做到了，不過，對於法規上規定教育人員不能去兼職，他認為還是要遵守，他符合相關的規定。他認為，兩岸有兩岸的特殊情況，但他支持台灣的學術國際化，台灣的學術應該走出去。

葉俊榮也發出書面聲明如下：

1、 葉部長於擔任本部部長前，任職國立臺灣大學法律學院專任教授，為國際知名學者，除頻繁在國際學術場合發表研究論文，也獲邀至國際知名大學從事短期講學(例如美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等)。

2、 有關葉部長於國立臺灣大學擔任專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學(自100年12月19日起至101年1月15日止)1事，係浙江大學朱教授兼副院長新力所開課程(政府管制與法治行政)，並邀請葉教授至該課程講學，爰屬一般學術交流常態之短期客座講學，符合相關規定。

3、 另葉部長係於91年至95年擔任政務人員，並自95年借調期滿後，返回國立臺灣大學擔任專任教授，近10年均未兼任該校編制內行政職務，全心全意從事學術研究。

4、 依教育部98年12月2日台陸字第0980203497號函、100年9月21日臺人(一)字第1000166231A號函及101年7月13日臺人(一)字第1010088736B號函規定略以，現行與大陸地區公立學校交流政策，關於「研究、教學人員交流」部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。有關公立大學專任教師赴大陸地區交流係依前開規定辦理，現行並未同意教師得赴大陸地區學校兼職或兼課。