親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
葉俊榮傳陸兼職
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

石虎保育燒熱情？一個公務員的「不熱血保育」

獨家／孫越不想被瞻仰遺容 於是家屬做了這件事

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00聯合報 記者黃國樑╱即時報導

台大校長當選人管中閔案延燒，國民黨立法院黨團書記長李彥秀及北市議員參選人游淑慧都爆料，內政部長葉俊榮浙江大學光華法學院兼職。葉俊榮下午親自舉行記者會回應，表示自己是在2012年12月19日到2013年1月15日，應浙江大學光華法學院院長朱新力邀請，在朱開設的「政府管制與法治行政」課堂上講學27天。葉俊榮說，「課不是我的、也沒有收取費用，更沒有正式應聘」，這是國際學術交流，葉強調，自己符合相關規定。。

葉俊榮說，過去他曾在哥倫比亞大學、哈佛大學、墨爾本大學與多倫多大學等國際知名大學授課，但浙大這一次其實是接受朱新力邀請，去朱新力的課上去做短期客座，他並沒有收取費用，時間也只有一個月左右。

他並表示，只有那一次是這次受邀去講學，其他並沒有在中國大陸任何一所大學授課，都是受邀演講，演講內容包括環境法等等。被問到在浙大是否收取講學費用，他說，沒有，因為課堂都不是我的，這是朱新力老師的課，朱對行政法的研究相當有興趣，「幾乎我的書，朱新力每一本都有」，他也很想要讓學生能學到，過程中朱新力積極邀請，他自己沒有應聘或擔任教職，就是傳遞理念，讓對岸年輕人了解行政法上的新觀念。當時自己就是個陽春教授，沒有任何行政職務。

對於浙江大學官網上「兼任教授」的寫法，他說，「應該我不是他們編制內的人員，只有那次上課，可能他們也沒有卸下來。」葉俊榮說，自己在擔任大學教授期間，致力國際學術交流，他還是墨爾本大學的講座教授，這是榮譽職，在國際學術上是很正面的，實際上他也不知道浙江大學是何時把他掛上兼任教授，他滿訝異的，所以希望能對外說明清楚。

對於外界把管中閔案和葉俊榮案放在一起比較，葉俊榮說，只能就自己的狀況來說明，至於學者赴中講學被貼標籤，尊重兩岸政策與現況，他強調，他過去長期支持學術的國際化，一個學者如果立志要邁向國際，這是很重要的抱負，他認為他自己做到了，不過，對於法規上規定教育人員不能去兼職，他認為還是要遵守，他符合相關的規定。他認為，兩岸有兩岸的特殊情況，但他支持台灣的學術國際化，台灣的學術應該走出去。

葉俊榮也發出書面聲明如下：

1、 葉部長於擔任本部部長前，任職國立臺灣大學法律學院專任教授，為國際知名學者，除頻繁在國際學術場合發表研究論文，也獲邀至國際知名大學從事短期講學(例如美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等)。

2、 有關葉部長於國立臺灣大學擔任專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學(自100年12月19日起至101年1月15日止)1事，係浙江大學朱教授兼副院長新力所開課程(政府管制與法治行政)，並邀請葉教授至該課程講學，爰屬一般學術交流常態之短期客座講學，符合相關規定。

3、 另葉部長係於91年至95年擔任政務人員，並自95年借調期滿後，返回國立臺灣大學擔任專任教授，近10年均未兼任該校編制內行政職務，全心全意從事學術研究。

4、 依教育部98年12月2日台陸字第0980203497號函、100年9月21日臺人(一)字第1000166231A號函及101年7月13日臺人(一)字第1010088736B號函規定略以，現行與大陸地區公立學校交流政策，關於「研究、教學人員交流」部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。有關公立大學專任教師赴大陸地區交流係依前開規定辦理，現行並未同意教師得赴大陸地區學校兼職或兼課。

葉俊榮浙江大學朱新力

相關新聞

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

葉俊榮也赴陸兼任教師？ 陳保基：要查就一體適用

2018-04-10 11:52

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22
看更多

熱門文章

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46

不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33

雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

2018-04-10 12:11

為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09

「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利

2018-04-10 08:00

陳菊將接掌總統府秘書長 林濁水：很無厘頭

2018-04-09 20:16

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」

2018-04-09 21:19

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險

2018-04-10 00:30

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

2018-04-09 22:44

揮別待了12年高雄 陳菊深夜發臉書抒發心情

2018-04-09 23:43

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

小英說柯P不一樣 孫大千：綠以台獨作為評斷人才標準？

2018-04-10 08:17

蘇貞昌不3選新北市長？孫大千揶揄：可用已升格硬拗

2018-04-10 09:37

被爆傳話「別提名蘇貞昌」 侯友宜大笑5聲：第一次聽到

2018-04-10 11:40

深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56

蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」

2018-04-09 19:11

馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪

2018-04-09 23:33

校歌「『黨』旗飛舞」不改 陸官：校務會議全數支持

2018-04-10 10:10

吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半

2018-04-09 21:13

否定柯文哲？孫大千批民進黨「草包黨」

2018-04-10 08:22

陳菊喬蘇貞昌選新北 孫大千：正經事不做去操盤

2018-04-10 08:02

蘇貞昌參選新北市 洪耀福：必勝！選輸我辭職

2018-04-10 09:27

領頭羊不是蘇貞昌 扁：綠營年底最佳助選員應是陳菊

2018-04-09 20:28

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人

2018-04-09 23:48

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮

2018-04-09 15:21

美助台潛艦國造 美參議員：川普政府朝正確方向邁進

2018-04-10 05:53

蔡英文說退居二線 包正豪：有抄襲馬英九嫌疑

2018-04-10 09:53

影／大多人意見太多！陳金德：蘇花改是畸形產物

2018-04-10 11:14

全國第一套智慧抗塞系統遇上破紀錄車流「智慧不起來」

2018-04-09 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top