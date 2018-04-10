官網為證？葉俊榮被爆在浙江大學兼教授

2018-04-10 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



內政部長葉俊榮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

浙江大學光華法學院網頁「師資隊伍」的名單，內政部長葉俊榮名列其中。 圖╱截自浙江大學光華法學院網頁 分享 facebook

近日部分媒體以網頁截圖質疑台灣大學校長當選人管中閔疑似赴陸兼職，參與北市港湖區國民黨市議員初選的游淑慧上午在臉書貼出浙江大學光華學院網頁，指現任內政部長葉俊榮在浙江大學兼職，呼籲民進黨政府盡速召開「跨部會諮詢專案小組」，認定葉俊榮赴陸相關事宜。

浙江大學光華法學院網頁顯示，葉俊榮為兼職教授，介紹內容為「美國耶魯大學法學博士，台灣大學法學院教授、博士生導師，台灣大學法律學院環境永續政策與法律中心主任，美國哈佛大學法學院客座教授、澳洲墨爾本大學法學院客座教授、加拿大多倫多大學法學院傑出客座教授、美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院客座教授，是著名的行政法學、政府管制、環境法學等專家」。

該校網頁兼職教師還包括前大法官王澤鑒、劉鐵錚、律師陳長文、經濟學者熊秉元等人。

台灣大學校長遴選委員會1月5日遴選出新任校長為管中閔，報部至今仍未聘任，教育部接連要求台大釐清包括利益迴避、學術倫理及兼職一事，包括立法院、監察院、台北地檢署、科技部陸續介入此事，雖經台大一再解釋、聲明，並附上廈大回函指出「管中閔不授課、不支薪」，但教育部仍籌組「跨部會諮詢小組」，要一一審查管赴陸過程，釐清是否有赴陸兼職。

日前教育部長潘文忠強調，教育部鼓勵兩岸學術交流，對互相觀摩學習持開放態度，但現職的公私立大專教師都要遵守「兩岸人民關係條例」和「教育人員任用條例」，不能到對岸任教或兼職。

游淑慧在臉書質疑，「這是我們的內政部長-葉俊榮嗎？隱匿不報？栽贓嫁禍？」建議應召開「跨部會諮詢專案小組」，認定葉俊榮赴陸相關事宜；快請葉俊榮在國內曾經任職服務的機關學校提出事實說明與認定，以確認他赴陸學術交流的性質；並全面清查執政黨所有部會首長赴陸狀況。