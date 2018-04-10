葉俊榮赴陸兼職 內政部：學術交流常態、符合規定

2018-04-10 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔因赴陸兼職屢遭質疑，如今內政部長葉俊榮也被波及，台北市市議員擬參選人國民黨籍游淑慧踢爆，葉俊榮在浙江大學光華法學院「師資隊伍」網頁上，列為「兼職教師」；內政部中午緊急澄清，這是短期客座講學、為一般學術交流常態，一切符合規定。

內政部說明，葉俊榮擔任部長前，任職國立臺灣大學法律學院專任教授，為國際知名學者，除頻繁在國際學術場合發表研究論文，也獲邀至國際知名大學從事短期講學（例如美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等）。

有關葉俊榮於國立臺灣大學擔任專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學（自100年12月19日起至101年1月15日止）一事，是浙江大學教授兼副院長朱新力所開課程（政府管制與法治行政），並邀請葉俊榮至該課程講學，屬於一般學術交流常態的短期客座講學，符合相關規定。

另外，葉俊榮於2002年至2006年擔任政務人員，並自2006年借調期滿後，返回國立臺灣大學擔任專任教授，近10年均未兼任該校編制內行政職務，全心全意從事學術研究。

內政部最後指出，依教育部98年12月2日台陸字第0980203497號函、100年9月21日臺人（一）字第1000166231A號函及101年7月13日臺人（一）字第1010088736B號函規定略以，現行與大陸地區公立學校交流政策，關於「研究、教學人員交流」部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。有關公立大學專任教師赴大陸地區交流係依前開規定辦理，現行並未同意教師得赴大陸地區學校兼職或兼課。