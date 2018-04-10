親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
葉俊榮傳陸兼職
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

石虎保育燒熱情？一個公務員的「不熱血保育」

獨家／孫越不想被瞻仰遺容 於是家屬做了這件事

葉俊榮赴陸兼職 內政部：學術交流常態、符合規定

2018-04-10 13:11經濟日報 記者潘姿羽╱即時報導

台大校長當選人管中閔因赴陸兼職屢遭質疑，如今內政部葉俊榮也被波及，台北市市議員擬參選人國民黨籍游淑慧踢爆，葉俊榮在浙江大學光華法學院「師資隊伍」網頁上，列為「兼職教師」；內政部中午緊急澄清，這是短期客座講學、為一般學術交流常態，一切符合規定。

內政部說明，葉俊榮擔任部長前，任職國立臺灣大學法律學院專任教授，為國際知名學者，除頻繁在國際學術場合發表研究論文，也獲邀至國際知名大學從事短期講學（例如美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等）。

有關葉俊榮於國立臺灣大學擔任專任教授期間，曾至浙江大學光華法學院短期講學（自100年12月19日起至101年1月15日止）一事，是浙江大學教授兼副院長朱新力所開課程（政府管制與法治行政），並邀請葉俊榮至該課程講學，屬於一般學術交流常態的短期客座講學，符合相關規定。

另外，葉俊榮於2002年至2006年擔任政務人員，並自2006年借調期滿後，返回國立臺灣大學擔任專任教授，近10年均未兼任該校編制內行政職務，全心全意從事學術研究。

內政部最後指出，依教育部98年12月2日台陸字第0980203497號函、100年9月21日臺人（一）字第1000166231A號函及101年7月13日臺人（一）字第1010088736B號函規定略以，現行與大陸地區公立學校交流政策，關於「研究、教學人員交流」部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。有關公立大學專任教師赴大陸地區交流係依前開規定辦理，現行並未同意教師得赴大陸地區學校兼職或兼課。

葉俊榮內政部哈佛大學

相關新聞

名列陸校師資網頁？葉俊榮：浙大最好不要再放了

2018-04-10 14:10

葉俊榮：只去浙大客座講學 不是我的課也沒有收取費用

2018-04-10 14:00

徐永明：葉俊榮若違法兼職 部長都別想幹

2018-04-10 13:19

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

葉俊榮也赴陸兼任教師？ 陳保基：要查就一體適用

2018-04-10 11:52

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22
看更多

熱門文章

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46

不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33

雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

2018-04-10 12:11

為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09

「國昌最清高」不算什麼 姚人多「台獨沒市場」才犀利

2018-04-10 08:00

陳菊將接掌總統府秘書長 林濁水：很無厘頭

2018-04-09 20:16

葉俊榮被爆浙大兼教授 陳振貴：大陸兼職不能代表什麼

2018-04-10 10:24

軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」

2018-04-09 21:19

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險

2018-04-10 00:30

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

葉俊榮也在大陸兼職？台大教授：比照卡管一視同仁

2018-04-10 10:30

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

2018-04-09 22:44

揮別待了12年高雄 陳菊深夜發臉書抒發心情

2018-04-09 23:43

赴陸兼職？葉俊榮：屬短期講學 符合相關規定

2018-04-10 13:19

小英說柯P不一樣 孫大千：綠以台獨作為評斷人才標準？

2018-04-10 08:17

蘇貞昌不3選新北市長？孫大千揶揄：可用已升格硬拗

2018-04-10 09:37

被爆傳話「別提名蘇貞昌」 侯友宜大笑5聲：第一次聽到

2018-04-10 11:40

深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56

蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

葉俊榮浙江大學違法兼課？游淑慧：潘文忠救援任務來了

2018-04-10 12:11

柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」

2018-04-09 19:11

馬英九啟程赴美 卸任總統後第4次出訪

2018-04-09 23:33

校歌「『黨』旗飛舞」不改 陸官：校務會議全數支持

2018-04-10 10:10

吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半

2018-04-09 21:13

否定柯文哲？孫大千批民進黨「草包黨」

2018-04-10 08:22

陳菊喬蘇貞昌選新北 孫大千：正經事不做去操盤

2018-04-10 08:02

蘇貞昌參選新北市 洪耀福：必勝！選輸我辭職

2018-04-10 09:27

領頭羊不是蘇貞昌 扁：綠營年底最佳助選員應是陳菊

2018-04-09 20:28

葉俊榮也在陸兼職？ 孫大千：也嚐嚐民進黨十大酷刑

2018-04-10 11:48

賴揆台獨掛嘴上 蔡總統：他是一個誠實的人

2018-04-09 23:48

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮

2018-04-09 15:21

美助台潛艦國造 美參議員：川普政府朝正確方向邁進

2018-04-10 05:53

蔡英文說退居二線 包正豪：有抄襲馬英九嫌疑

2018-04-10 09:53

影／大多人意見太多！陳金德：蘇花改是畸形產物

2018-04-10 11:14

全國第一套智慧抗塞系統遇上破紀錄車流「智慧不起來」

2018-04-09 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top