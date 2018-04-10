葉俊榮爆赴陸兼職 學者：比照卡管案一起查

教育部為查台大準校長管中閔有無違法赴陸及在大學兼課，組成跨部會專案小組調查。實踐大學校長陳振貴表示，其實不只管中閔、葉俊榮等，更多在檯面上的人都曾赴陸演講，大陸只要認為赴陸學者友善，甚至連講師、助理教授、副教授等也都會被冠上「兼職教授」，「這樣的兼職不能代表什麼」。

長期與大陸高教交流的陳振貴表示，有時大陸學校僅僅是做單純的交流、演講，但對岸的學校就會認定你是「兼職教授」，禮貌上就會發聘，以他自己為例，「我也拿了很多張聘書」，但根本沒有兼過課，這樣可以算兼職嗎？

陳振貴：教部應劃清兼職紅線

陳振貴說，如果日後連像這樣的「兼職」也要報部核備，可能會降低交流意願，「不是大陸在挑學者，反而變成自己先挑一波」，教育部應把「兼職」的紅線劃清楚，才不會影響我國教師赴陸交流；應全面徹查全台教師赴陸情況，「不應僅針對管中閔」，這樣才會更清楚。

周崇熙：管中閔、葉俊榮都無辜

台灣大學自主行動聯盟發起人周崇熙指出，管中閔、葉俊榮其實都很無辜，到大陸大學演講卻被掛名兼職教授當成招生宣傳，其實是大陸學術界很常見的現象，無非想把各地名師都列進來；最應該譴責的，是那些「明知很平常、沒問題，卻故意挑撥、用政治化語言來抹黑學者的有心人」。

他說，站在學術國際化的角度，怎麼要求台大新校長從未到過大陸演講或交流？不只大陸，新校長有越多與其他國家交流的經驗，對學校越好。

「我也同情葉俊榮。」周崇熙說，如今民進黨卡管卡得太誇張，若還是不放手，「要刮別人的鬍子，先刮自己的鬍子！」請把葉俊榮等現任民進黨政務官，一起放在同一個水平來查吧。

廈大曾正式回函台大，管中閔從未在該校擔任正式或兼職教師，也無支薪授課或指導博士生；管中閔的義務律師團也強調，管中閔絕無違法赴陸或兼職，但教育部似乎不信，還要跨部會再查一次。

台灣大學動科系教授陳保基表示，「學術交流是很正常的事」，如果要查的話，就應一體適用，不能針對個人。教育部跨部會小組應盡速做決議，不要再凌遲台大，每次延長時間就對未來高教的發展產生負面的效果。無論對管中閔有什麼的意見及疑問，也不能害台灣大學，「教育部真的要把高教搞成這樣嗎？」

截稿前葉俊榮並未回應。