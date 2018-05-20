KY公司股利不課綜所稅 但要留意基本稅額

2018-05-20 10:09 中央社 台北20日電



南區國稅局表示，去年有投資外國企業在台上市櫃公司股票（KY股）並獲配股利的民眾，由於獲配股利屬於境外所得，因此不計入個人所得總額課稅，但仍要注意是否須繳納基本稅額。

南區國稅局表示，投資人去年如果有投資上市櫃KY公司並獲配股利，就總機構在我國境內的公司投資人而言，取得外國企業股利，應視為投資收益申報計入所得額課徵營所稅，至於總機構在我國境外的營利事業及個人，則是不課徵營所稅，及免計入綜合所得總額課稅。

國稅局官員進一步說明，外國企業雖經核准來台發行股票並掛牌買賣，但因不是依台灣公司法規定設立登記的公司，也未經台灣政府認許在境內營業，所以給付投資人的股利，並不是稅法規定的「中華民國來源所得」，而是境外所得。

也就是說，取得外國企業在台上市櫃股票配發的股利，與投資一般國內公司獲配股利的課稅方式不同。投資人取得KY公司獲配股利，如果是公司投資人，應視為投資收益並課徵營所稅；如果是自然人，則無須計入所得課稅，因此不少民眾喜歡買KY公司的股票並參與除權息。

不過，國稅局官員也提醒，KY公司股利為境外所得，雖然不屬於綜所稅課稅範圍，但需檢視是否適用所得基本稅額，也就是最低稅負制。以106年度為例，如每戶該海外所得全年合計已達新台幣100萬元時，應全額計入基本所得額申報，而全戶基本所得額超過670萬元，則須計算繳納基本稅額。

舉例來說，民眾A去年領了KY公司的股利20萬元，因為沒有超過100萬元門檻，這20萬元都不必計入所得課稅。但如果A去年領的KY公司股利達200萬元，就必須全額計入，而當A去年所得總額（包含KY公司獲配股利）超過670萬元時，超出的部分就必須繳納單一稅率20%的基本稅額。

會計師比喻，綜合所得稅就像是「保護費」，基本稅額就像是「最低消費」。倘若某民眾去年所得淨額500萬元，適用40%稅率，要繳117萬400元綜所稅，因此當該民眾的基本稅額低於117萬400元，表示他繳的稅已「高於低消」，境外所得就不必再繳稅；但當該民眾計算出應繳納的基本稅額達120萬元，高於117萬400元，「未達低消」，就需補足差額2萬9600元。