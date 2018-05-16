親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

貸款利息想抵稅 只有購屋房貸可以

2018-05-16 09:05中央社 台北16日電

民眾湧入國稅局報稅，工作人員細心為民眾解說報稅程序。 圖／聯合報系資料照片
民眾湧入國稅局報稅，工作人員細心為民眾解說報稅程序。 圖／聯合報系資料照片
分享
五月報稅季，要繳稅的國民無不想盡辦法找名目抵稅，理財專家表示，利息抵稅僅有符合條件的購屋房貸可以，其他各種貸款的利息支出都不行。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買自用住宅，向金融機構借款所支付的利息，每一申報戶每年扣除數額以新台幣30萬元為限，但申報有儲蓄投資特別扣除額者，申報的儲蓄投資特別扣除金額，應在購屋借款利息中減除，且以一屋為限。

此外，申報的房貸利息需以納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記，且無出租、供營業或執行業務使用，並需出具向金融機構辦理房屋購置貸款所支付當年度利息單據，才能列舉扣除。

陳秋蘭指出，增貸或新貸的房屋抵押放款、或是券商的不限用途借貸，因資金借貸供理財運用，不論所得是國內或海外，收益屬應稅或免稅，個人利息支出皆不能作為投資費用及減少課稅所得，只能作為單純的財務操作或活化資產方式。

陳秋蘭建議，由於今年標準扣除額調高，單身12萬元、夫妻合併申報則有24萬元，為了稅務考量而保留借款者，可在報稅時一併評估是否仍有效益，亦可回顧過去資金運用的投資報酬是否高過於借款利率，若能節稅收益兩頭賺，那就相當划算。

房貸報稅新台幣

相關新聞

入手這些報稅神器 讓你輕鬆納稅不麻煩

2018-05-15 16:21

網路報稅注意五大事項 讓你遠離駭客

2018-05-14 21:28

申報綜所稅避開三大類、六種錯誤情形

2018-05-14 20:20

報稅地雷多 一個步驟沒注意 國稅局長中槍罰自己

2018-05-14 09:00

轉帳繳綜所稅 超便利

2018-05-14 07:24

跨境電商繳稅 掌握三步驟

2018-05-14 00:02

專題／2018報稅季來了 教你怎麼輕鬆納稅省荷包！

2018-05-13 16:26

八種繳款方式 簡單快速

2018-05-11 00:29

分期繳納 須加計利息

2018-05-11 00:29

申報綜所稅 留意七大事項

2018-05-11 00:29

今年綜所稅 八種繳稅方式看這裡

2018-05-10 21:56

綜所稅無法一次繳清 怎麼申請分期繳納？

2018-05-10 20:56

正確報稅 應注意的七大事項不可不知！

2018-05-10 20:51

財政部：仍有八成以上民眾 未完成報稅

2018-05-10 18:17

科技新貴繳稅多？ 一段式優惠信貸1.68%低利相助

2018-05-10 15:19

夫妻應合併報綜所稅 3種特殊情況例外

2018-05-10 14:11

房屋稅連漲3年 議員怒燒稅單

2018-05-09 22:39

稅務專員營區駐點 國軍報稅免離營、免請假

2018-05-09 14:10

留意4大變革 3妙招聰明報稅省荷包

2018-05-08 11:49

小玉高調炫富害同行被查稅 原來自己早就繳完稅

2018-05-08 10:24

勞保局：自然人憑證報稅效率高 申辦生育給付也免出門

2018-05-07 16:33

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

2018-05-07 09:00

收取違約金 列其他所得

2018-05-07 00:03

稅額試算退稅 三管道申報

2018-05-07 00:03

買保單節稅 4個情況不能列舉

2018-05-06 23:37

4種情況 人身保險費不能申報列舉扣除

2018-05-06 21:30

鼓勵行動支付繳房屋稅 竹市送3重好禮

2018-05-06 12:06

能繳40%稅金的生活是如何？網：年薪600萬 買不起房

2018-05-04 10:47

網紅高調炫耀收入 遭國稅局追稅哀「被剝兩層皮」

2018-05-04 10:11

多層次傳銷如何報稅？ 看這裡

2018-05-03 21:58

他稱繳稅13萬無感 網友紛打臉：賺那麼少還炫耀

2018-05-03 10:05

自然人憑證怎麼報稅？ 稅額試算、軟體下載點這裡

2018-05-03 08:25

隔代教養扣除額 條件放寬

2018-05-03 00:43

個人賣預售屋獲利 併入所得總額申報

2018-05-03 00:43

祖父母扶養孫兒 可列扣除

2018-05-02 23:25

影╱帶健保卡報稅不塞車 桃園報稅抽一次號碼一次搞定

2018-05-02 20:17

報稅新利多 扶養孫子女符合條件可扣稅

2018-05-02 16:44

網路交易全面加強查核！是否辦稅籍登記、短漏報營業稅

2018-05-02 14:33

網拍賣家留意！若免營業稅 別忘仍要繳所得稅

2018-05-02 14:33
看更多

熱門文章

與賴英里爆緋聞 已婚龍巖總裁李世聰身價250億

2018-05-15 10:16

賴英里、李世聰秘遊 奢華七星列車有錢不一定能搭

2018-05-15 11:15

新舊每坪差五十萬！ 大安區新舊屋價差全台最大

2018-05-15 11:29

107學年度學保標出 國泰人壽降價承保

2018-05-15 10:58

生日刷卡優惠多 為何9月壽星不吃這套

2018-05-15 11:00

蛋黃區購屋有眉角 同馬路不同側房價差一成

2018-05-15 11:39

買新屋還是老屋好？ 台北市差價最大及最小是這些區域

2018-05-16 05:59

台灣輸美鍛鋼配件 遭課116.17%反傾銷稅

2018-05-15 17:02

鴻海FII募資 本益比衝40倍

2018-05-16 01:14

國泰總座李長庚：網銀執照應至少有一家給本土機構

2018-05-15 15:45

名家觀點／從現金減資 看鴻海戰略

2018-05-16 01:18

拿新銀行執照不容易 李長庚:在泰國我們比王寶釧還偉大

2018-05-15 15:40

外資匯出 台幣重貶1.06角

2018-05-16 00:32

美國對鍛鋼配件反傾銷調查出爐 我國被判116%

2018-05-15 18:44

107學年度學保 國泰人壽以每人525元承保

2018-05-15 12:02

現有投資移民缺誘因 投資標地及限制都將鬆綁

2018-05-15 12:03

國泰金公開呼籲 1張純網銀執照要留給台灣業者

2018-05-15 22:24

昨天用電量刷今年新高 今天備轉燈號可能再亮黃燈

2018-05-16 05:59

A股入摩 金管會估台股資金流出242億 超出預期

2018-05-15 17:43

歐盟個資法上路 台灣爭取列入「白名單」

2018-05-16 01:35

商店街增資 將海外上市

2018-05-16 00:34

新北核安委員會：核二廠2號機不可冒然起動

2018-05-15 13:09

新台幣匯率重貶1.06角 貶破29.8元關卡

2018-05-15 16:09

科學園區不再限工業 新創產業可進駐

2018-05-15 10:31

電動機車免牌照稅 高雄先行

2018-05-16 00:31

兆豐銀行主辦緯創8億美元聯貸案完成簽約

2018-05-15 17:10

用電量破今年新高 創歷年5月第3高

2018-05-15 17:02

矽晶圓Q1出貨逾30億平方英吋 創新高

2018-05-15 09:44

修公司法 七工商團體發聲明

2018-05-16 01:15

彰銀與彰銀工會簽團體協約 距首次簽訂已13年

2018-05-15 11:57

台灣經濟研究風氣低迷 呂桔誠抓病灶

2018-05-15 13:09

張安平：別拿台泥和中國國家隊比

2018-05-15 20:06

均豪Q1獲利增2.37倍 志聖今年持股增近5成

2018-05-15 11:33

與MVOW牽手 東元電機：2020年打造原型機

2018-05-15 18:15

今天用電量再刷今年新高 歷史五月份排名第三

2018-05-15 18:27

離岸風電拚亞洲第一 電網建置是挑戰

2018-05-15 18:04

FII路演造勢 不輸阿里巴巴

2018-05-16 01:14

機械產值破兆 五加二產業大步走

2018-05-15 19:44

台銀老總：台幣沒貶破32.5 都是加碼時機

2018-05-15 23:05

晟德首季EPS1.41元虧轉盈 創歷史紀錄

2018-05-15 22:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top