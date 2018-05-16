貸款利息想抵稅 只有購屋房貸可以

2018-05-16 09:05 中央社 台北16日電



民眾湧入國稅局報稅，工作人員細心為民眾解說報稅程序。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 五月報稅季，要繳稅的國民無不想盡辦法找名目抵稅，理財專家表示，利息抵稅僅有符合條件的購屋房貸可以，其他各種貸款的利息支出都不行。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買自用住宅，向金融機構借款所支付的利息，每一申報戶每年扣除數額以新台幣30萬元為限，但申報有儲蓄投資特別扣除額者，申報的儲蓄投資特別扣除金額，應在購屋借款利息中減除，且以一屋為限。

此外，申報的房貸利息需以納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記，且無出租、供營業或執行業務使用，並需出具向金融機構辦理房屋購置貸款所支付當年度利息單據，才能列舉扣除。

陳秋蘭指出，增貸或新貸的房屋抵押放款、或是券商的不限用途借貸，因資金借貸供理財運用，不論所得是國內或海外，收益屬應稅或免稅，個人利息支出皆不能作為投資費用及減少課稅所得，只能作為單純的財務操作或活化資產方式。

陳秋蘭建議，由於今年標準扣除額調高，單身12萬元、夫妻合併申報則有24萬元，為了稅務考量而保留借款者，可在報稅時一併評估是否仍有效益，亦可回顧過去資金運用的投資報酬是否高過於借款利率，若能節稅收益兩頭賺，那就相當划算。