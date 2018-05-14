網路報稅注意五大事項 讓你遠離駭客

2018-05-14 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



台北國稅局提醒採用網路報稅的民眾，注意報稅前掃毒、報稅後自電腦硬碟移除報稅資料等五大事項，才能安全報稅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大多數的民眾會選擇網路報稅，不但省時又可以搶先第一批退稅，但台北國稅局提醒採用網路報稅的民眾，注意報稅前掃毒、報稅後自電腦硬碟移除報稅資料等五大事項，才能安全報稅。

台北國稅局表示，為確保網路申報繳稅安全，報稅期間民眾應注意下列事項：

一、勿在不明的網站上報稅或下載報稅軟體，正確報稅網站為財政部電子申報繳稅服務網站（http://tax.nat.gov.tw）。

二、勿在不明的網站、網咖等公眾營業場所及未安裝防毒軟體、防火牆的電腦環境報稅或下載報稅軟體。

三、報稅資料請勿於安裝P2P共享軟體（如：Foxy、eMule、BitTorrent、BitComet等）的電腦環境中使用。

四、隨時更新電腦系統修補程式及病毒碼，並於報稅前掃毒。

五、報稅後應確認已完成申報，並將報稅資料另行儲存後自電腦硬碟中移除。

台北國稅局提醒民眾綜所稅申報期間注意資訊安全，避免個人與報稅資料被駭客及有心人士竊取。尤其電子郵件社交工程、勒索軟體病毒是現今最常被使用的惡意手法，民眾不要開啟或轉寄不明電子郵件，並切勿點選不明網頁連結，以避免遭受攻擊。

台北國稅局指出，財政部推動網路申報繳稅服務不遺餘力，為確保整體資訊系統作業安全，已積極建置整體系統營運的安全機制，請民眾放心並多加利用。