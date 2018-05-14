申報綜所稅避開三大類、六種錯誤情形

2018-05-14 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



綜合所得稅開始申報，台北市國稅局湧入報稅民眾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

報稅季過了一半，還有不少民眾尚未報稅，南區國稅局整理了民眾經常申報錯誤的三大類、六種情形，提醒民眾注意，以免遭到補稅，甚至處罰。

民眾經常申報錯誤的三大類分別是：虛報或誤報免稅額、誤報列舉扣除額和漏報所得額。

在漏報所得額部分，一是漏報大陸地區來源所得，二是漏未申報受扶養親屬的所得。

有關漏未申報受扶養親屬所得，南區國稅局表示，受扶養親屬如有所得，納稅義務人應併入綜合所得總額申報納稅。如不知受扶養親屬是否有所得，可檢附相關身分證明文件向國稅局查調所得資料供參。

至於漏報大陸地區來源所得，南區國稅局指出，台灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同台灣地區來源所得課徵所得稅。

但在大陸地區已繳納的稅額，得自應納稅額中扣抵，可扣抵稅額以加計大陸地區來源所得後所增加的稅額為上限。

虛報或誤報免稅額部分，南區國稅局說，民眾最常見的錯誤，一是列報2016年12月31日以前死亡親屬的免稅額，而2016年12月31日前已死亡的受扶養親屬，因106年度已無受扶養的可能，所以不能在申報106年度綜合所得稅時，列報扶養該已死亡親屬的免稅額。

二是誤報107年度出生子女的免稅額，納稅義務人有今年1月剛出生的子女，因106年度尚未出生，所以今年5月申報106年度綜合所得稅時，尚不能列報扶養，應在明年5月申報107年度綜合所得稅時，才能列報扶養。

誤報列舉扣除額部分，一是列報保險費，被保險人與要保人非在同一申報戶。

南區國稅局說，列報保險費，僅限於納稅義務人、配偶及申報受扶養「直系親屬」，且要保人與被保險人須在同一申報戶內，每人（以被保險人為準）可扣除限額為2.4萬元；惟健保費（含補充健保

費）可全額扣除，不計入2.4萬元限額內。

二是誤報非屬醫療行為的看護費用為醫藥及生育費扣除額。南區國稅局說，可列報醫藥及生育費扣除者，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫院及診所，或財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院者為限，如因身心失能無力自理生活而須長期照護者，所付與公立醫院、全民健康保險特約醫院及診所或「其他合法醫院及診所」的「醫藥費」，亦可列報扣除；惟非屬醫療行為的支出如：看護費用、美容整形、牙齒美觀矯正及受有保險給付部分，均不能列報扣除。