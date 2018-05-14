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報稅地雷多 一個步驟沒注意 國稅局長中槍罰自己

2018-05-14 09:00聯合報 記者沈婉玉／台北報導

民眾湧入國稅局報稅，工作人員細心為民眾解說報稅程序。 圖／聯合報系資料照片
民眾湧入國稅局報稅，工作人員細心為民眾解說報稅程序。 圖／聯合報系資料照片
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申報綜合所得稅時，別忘了稅法規定，有哪些名目可以扣除以減輕稅負。比方說，每增加一名扶養親屬，可享有8.8萬元的免稅額；如果扶養年滿70歲的直系尊親屬，免稅額可再多減除4.4萬元。依法有許多費用可扣除，除特別扣除額外，申報時可選擇採標準扣除額或列舉扣除額的方式申報。

列報扶養親屬 須共同居住

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「免稅額及扣除額愈多，節稅效果愈大」，國稅局官員說，扶養親屬愈多，能省下的稅金就愈多，但要注意被扶養人的免稅額加扣除額要大於被扶養人的年度所得，否則不但沒有節稅效益，可能還會使自己申報的所得增加。

不過，常常有民眾為了省稅，兄弟姊妹會重複列報父母免稅額，或申報不符合規定的扶養親屬。台北國稅局表示，彙整往年民眾申報綜所稅錯誤樣態，列報扶養親屬免稅額的爭議最常見。

扶養親屬重複列報 補稅單跑不掉

民眾仔細閱讀報稅文件。 圖／聯合報系資料照片
民眾仔細閱讀報稅文件。 圖／聯合報系資料照片
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有位國稅局局長就曾因「重複列報免稅額」收到補稅單，形成「局長罰局長」的趣事。這位局長扶養母親，也年年申報扶養都沒有問題，突然收到補稅單也一頭霧水。經過調查，原來是局長的姪子剛出社會，在報稅時將祖母列報為扶養親屬，造成重複列報。

安侯建業會計師事務所家族稅務辦公室主持會計師許志文提醒，納稅義務人列報扶養其他親屬或家屬，須符合民法規定具有「家長家屬」關係及以永久共同生活為目的而同居一家；至於未滿20歲，或滿20歲以上而因在校就學、身心障礙或無謀生能力，確實受納稅義務人扶養者，才能減除免稅額。

報扶養其他親屬或家屬，除需符合同居一家及扶養事實的要件外，還有「先後順序」的規定，應由先順序者負扶養義務，除非先順序者有不能維持自己生活的事實，才得由後順序者負法定扶養義務並享有「免稅額」的稅捐優惠。

​隔代教養 ​扶養孫子女可減特別扣除額

林奶奶夫妻和孫女是非典型的隔代教養家庭。 圖／林家人提供
林奶奶夫妻和孫女是非典型的隔代教養家庭。 圖／林家人提供
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值得注意的是，現今社會有許多家庭是隔代教養，財政部也與時俱進，今年首度開放父母若因特定狀況不能扶養子女，由祖父母實際扶養孫子女，祖父母報稅時可列報「幼兒學前特別扣除額」及「教育學費特別扣除額」。財政部官員說，父母無法扶養子女的情形，包括死亡、失蹤、長期服刑或受宣告停止親權，符合上述情形之一，祖父母實際扶養孫子女並列報免稅額，就可列報相關扣除額。

在申報方式方面，納稅人若採用標準扣除額申報，不需要任何證明文件，可依稅法規定的金額扣除，106年度標準扣除額單身者是9萬元，夫妻合併申報是18萬元。

列舉扣除 大於標準扣除額才省稅

為了列舉扣除，很多人蒐集厚厚一疊的醫療單據。 圖／聯合報系資料照片
為了列舉扣除，很多人蒐集厚厚一疊的醫療單據。 圖／聯合報系資料照片
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所得年度中有人身保險費、醫藥及生育費、購置自用住宅貸款利息以及自住房屋的租金等列...
所得年度中有人身保險費、醫藥及生育費、購置自用住宅貸款利息以及自住房屋的租金等列舉扣除額支出，且合計金額大於標準扣除額時，選用申報列舉扣除額較為省稅。 圖／聯合報系資料照片
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如果所得年度中有捐贈、人身保險費、醫藥及生育費、災害損失、購置自用住宅貸款利息以及自住房屋的租金等列舉扣除額支出，且合計金額大於標準扣除額時，選用申報列舉扣除額較為省稅。但有些扣除額僅限直系親屬或子女，列報時需特別注意。

壽險業者提醒，報稅時許多保費可以列舉扣除額，若能搞清楚，就可避免多繳冤枉稅。 圖...
壽險業者提醒，報稅時許多保費可以列舉扣除額，若能搞清楚，就可避免多繳冤枉稅。 圖／中國人壽提供
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人身保險費可列舉扣除，每一被保險人每年扣除數額以不超過二點四萬元為限，全民健康保險的保險費則沒有金額限制。

美容手術 不能申報抵稅

官員指出，保留醫藥及生育費支出收據正本，可全額申報扣抵，只要是全民健保醫院的收據都合乎條件，包括掛號費和自付部分的醫療費用都可以申報，而且有多少報多少，沒有金額限制，稅率愈高省的稅愈多。但須注意，美容手術這一類不屬於治療性質的花費，不能提出申報抵稅。

租屋族每月租金超過1.5萬元也可考慮選擇列舉扣除，可減低所得稅負擔。 圖／聯合報...
租屋族每月租金超過1.5萬元也可考慮選擇列舉扣除，可減低所得稅負擔。 圖／聯合報系資料照片
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因病赴國外（包括大陸）就醫，只要能檢附國外公立醫院、財團法人組織的醫院、公私立大學附設醫院出具的證明，就可申報扣除。因身心失能無力自理生活而須長期照護，付給公立醫院、全民健康保險特約醫院及診所或其他合法醫院及診所的醫藥費，可依法扣除；但非屬醫療行為的生活照護費不可扣除。

如每月貸款利息超過1.5萬元以上，建議可選用列舉扣除，因貸款利息已超過標準扣除額18萬元；如屬租屋族，每月租金超過1.5萬元也可考慮選擇列舉扣除，可減低所得稅負擔。

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