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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

轉帳繳綜所稅 超便利

2018-05-14 07:24經濟日報 記者翁至威/台北報導

財政部高雄國稅局表示，綜合所得稅結算申報截止日為5月31日，自行繳納應納稅額的民眾，可提供金融機構(含郵局)的帳戶資料，辦理委託取款轉帳繳稅或直撥退稅作業，簡便又安全。

高雄國稅局提醒納稅義務人，如使用金融機構帳戶辦理轉帳繳退稅，應注意所提供的帳戶資料，是否正確及完備，避免因未及時更換存簿資料，造成稽徵機關的轉帳異常。

如果申報完成後，才發現金融機構代號及帳號應更新時，則必須在6月4日前，向戶籍所在地稽徵機關，提出變更申請，提供更新後的代號及存款帳號，或改採其他金融機構存款帳戶，以保障自身權益。

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