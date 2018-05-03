自然人憑證怎麼報稅？ 稅額試算、軟體下載點這裡

相關新聞
隔代教養扣除額 條件放寬2018-05-03 00:43
個人賣預售屋獲利 併入所得總額申報2018-05-03 00:43
祖父母扶養孫兒 可列扣除2018-05-02 23:25
報稅新利多 扶養孫子女符合條件可扣稅2018-05-02 16:44
網路交易全面加強查核！是否辦稅籍登記、短漏報營業稅2018-05-02 14:33
網拍賣家留意！若免營業稅 別忘仍要繳所得稅2018-05-02 14:33
今年稅制六大改革 圖解基本生活費不課稅2018-05-02 09:47
用農漁會存款帳戶繳、退稅民眾 注意資料是否正確2018-05-02 06:02
專題／2018報稅季來了 教你怎麼輕鬆納稅省荷包！2018-05-02 04:26
報稅首日 17.7萬件申報2018-05-02 01:16
報稅首日 各地國稅局擠滿人2018-05-02 00:20
早鳥族搶首批退稅 首日完成報稅料創新高2018-05-01 22:51
報稅首日出狀況 自然人憑證系統大當機2018-05-01 22:48
公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知2018-05-01 21:57
影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿2018-05-01 17:51
報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅2018-05-01 17:47
牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰2018-05-01 17:38
到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務2018-05-01 17:31
Mac報稅不卡了 實測5分鐘內可完成2018-05-01 17:08
勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國2018-05-01 16:21
影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了2018-05-01 15:55
自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時2018-05-01 15:45
莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？2018-05-01 14:56
報稅首日湧人潮 線上先取號不用排隊2018-05-01 13:58
綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮2018-05-01 11:04
報稅季開跑！四個關鍵時程 不知不可2018-05-01 01:28
房貸利息扣除 要符三要件2018-05-01 01:28
海外所得達百萬 才須申報2018-05-01 01:28
開始報稅囉 三招省荷包2018-05-01 01:28
報稅季開跑 注意四個關鍵時程2018-04-30 21:35
630萬戶5月1日起報稅 會計師教你三撇步2018-04-30 21:01
5月報稅季 利用國泰證憑證申報享好康2018-04-30 11:01
首報族免驚 5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算2018-04-30 09:00
股利所得逾94萬 不再退稅2018-04-30 00:05
綜所稅報稅撇步 教你各年級生如何節稅2018-04-30 00:05
企業5月申報營所稅 常見6項違章疏失2018-04-28 18:54
網拍族注意 網拍所得也須報稅2018-04-28 12:50
報稅了！ 元大人壽提供保費列舉攻略2018-04-27 22:46
稅額試算繳稅管道 新增行動支付工具2018-04-27 00:09
熱門文章
經濟解析／新台幣貶幅近一年最大 匯市發生什麼事？2018-05-02 21:58
一度是新北賣壓王 今轉手大賺600萬2018-05-02 12:14
寒舍總裁年收不到4000元？ 蔡辰威欠債打官司稱靠家人養2018-05-02 10:35
美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算2018-05-02 09:09
蘋果財報 看到台廠三隱憂2018-05-03 00:59
癌細胞惡化轉移基因 中研院找到了2018-05-02 13:40
星宇航空：2024年底 機隊24架逾20航點2018-05-02 21:02
高雄尖美百貨112專櫃2235萬拍出 內部曝光2018-05-02 16:33
新台幣重貶1.53角 單日貶幅逾1年最大2018-05-02 16:27
鄭崇華：能原政策走錯路2018-05-03 02:07
新台幣午盤 重貶1.14角2018-05-02 12:30
台灣賄賂貪汙與智財盜竊發生率 高於全球亞太2018-05-03 05:58
華為滲入台灣電信？ 立委邱議瑩憂威脅國安2018-05-02 11:12
離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低2018-05-02 15:56
報稅新利多 扶養孫子女符合條件可扣稅2018-05-02 16:44
發展綠能 每度電價將貴0.27元2018-05-03 02:07
經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商2018-05-02 12:54
國家洗錢風險首發表 本國銀行及OBU被評非常高弱點2018-05-02 10:12
外資撤出 台幣爆量貶1.53角2018-05-03 01:02
主題旅遊夯 冒險團、蔬食團爆紅2018-05-03 00:52
政院防洗錢 揭露八大樣態2018-05-03 02:07
新MacBook恐遲到 台廠有壓2018-05-03 01:22
旺宏控東芝侵權 在美初判遭駁回2018-05-02 14:33
搶手機品牌訂單 AMOLED面板也降價2018-05-02 09:41
台幣何時止貶 盯三指標2018-05-03 01:19
ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆2018-05-03 05:57
臉書VR新機開賣 供應鏈樂2018-05-03 01:28
PET輸美 反傾銷稅9%起跳2018-05-03 01:58
Vivo在台發表 首款隱形指紋手機2018-05-02 16:46
遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅2018-05-02 13:03
國銀OBU洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳2018-05-02 10:58
再接再厲 竹風電力伺機爭取第3階段競標2018-05-02 19:31
加密貨幣洗錢防制 實名制是共識2018-05-02 14:42
台啤媽祖限量罐被批搞殖民 台酒：日本兵不是長這樣2018-05-02 12:03
OBU…「非常高弱點」行業2018-05-03 02:07
能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元2018-05-02 13:10
聯電獨董 請來徐爵民2018-05-03 02:05
大咖分析師 看好蘋果新機行情2018-05-03 01:30
金車噶瑪蘭世界烈酒賽 9面雙金牌4金牌2018-05-02 14:40
美元強勢…台幣重貶 可能回測3字頭2018-05-02 23:22
留言