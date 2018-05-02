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用農漁會存款帳戶繳、退稅民眾 注意資料是否正確

2018-05-02 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部南區國稅局表示，辦理106年度綜合所得稅結算申報，使用農漁會存款帳戶轉帳繳退稅的民眾請注意，因應財團法人全國農漁業及金融資訊中心推動農漁會資訊系統整合，有部分農會或漁會信用部的金融機構代號已有變更，甚至各該農漁會的客戶帳戶也已變更，所以在辦理結算申報前，請先向存款的農漁會查詢帳戶是否正確，以免造成填寫的帳戶無法繳稅或退稅。

南區國稅局提醒，採繳稅取款委託書轉帳繳納稅款案件，將於107年6月11日零時起提兌，民眾應自行檢查帳戶餘額，如有不足，應儘速於6月10日前補足申報時應自行繳納的稅款金額，以免存款不足而被加計利息，使得轉帳繳稅的便利性大打折扣。

南區國稅局說明，若因繳稅取款委託書資料填寫錯誤，致提兌不成功，或帳戶存款不足，經國稅局就存款餘額先行提兌者，國稅局將填發繳款書通知納稅人限期繳納，並自結算申報截止之次日起至繳納補徵稅款之日止，依107年1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率（1.04%）按日加計利息，一併徵收。

若逾期繳納稅款，每逾2日須按應納稅額加徵1%滯納金，逾限繳日30日仍未繳納，將移送強制執行，因此籲請民眾留意，以維自身權益。

國稅局稅款結算申報

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