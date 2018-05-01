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民眾提案報稅不再卡卡 唐鳳：重要里程碑

2018-05-01 23:40中央社 台北1日電

去年Mac報稅卡卡，經過修正，今天是新版報稅系統上線第一天。行政院政務委員唐鳳表示，今天對「公共政策網路參與平台」，及開放政府聯絡人制度來說，「是一個重要的里程碑」。

今天是綜所稅申報首日。去年以前，Mac電腦使用者想網路報稅，可說是一種奢求，甚至還得去跟Windows系統使用者借電腦，引發立法委員關切，要求財政部改善，唐鳳也關注到蘋果電腦報稅「卡卡」的問題。財政部今年研發出適用於蘋果電腦的報稅介面，打包票「5分鐘就能完成報稅」。

對此，唐鳳今天晚間在臉書發文表示，今天是報稅月的第一天，也是新版報稅系統上路的第一天；對全民來join「公共政策網路參與平台」，以及開放政府聯絡人制度（Participation Officer，PO）來說，「是一個重要的里程碑」。

唐鳳表示，一年前，民眾卓致遠在平台上的「提點子」專區發起「報稅軟體難用到爆炸」的連署案。在那當下，可能沒有人相信，這個充滿「負能量」的提案，能夠促成政府部門與民間參與者，透過反覆溝通與協作，共同完成報稅系統的改版。

唐鳳指出，就如卓致遠所說，join平台與 PO 制度最主要的目的是希望讓對公共事務有意見的民眾，有了當「酸民」以外的另一個選項，可藉由與政府部門分享經驗與專業，參與公共政策的討論與制定，「讓提問者，成為解答的一部分；讓會吵的朋友，一起進廚房，做糖給大家吃」。

此外，唐鳳感謝卓致遠、所有連署人、財政部官員，以及所有參與協作的朋友的付出，才有新版報稅系統可用。

唐鳳公共政策爆炸

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