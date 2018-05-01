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報稅首日湧人潮 線上先取號不用排隊

2018-05-01 13:58中央社 台北1日電

五一勞動節是綜所稅申報首日，台北國稅局今天上午湧現報稅人潮。官員表示，每年報稅首日的人潮都是最多，建議民眾出門前可先上國稅局網站線上取號，到現場就無需等候。

另外，官員也建議，民眾可運用自然人憑證或健保卡自然人憑證、金融憑證、健保卡及註冊密碼，在家裡直接透過報稅軟體進行網路申報，即可避免舟車勞頓之苦，輕鬆完成今年的綜所稅申報。

台北國稅局副局長磊麗薇表示，報稅首日民眾最多，主要是因為來國稅局查調所得的人也很多，因此國稅局已經加派人力，加速消化報稅人潮。一般來說，所得項目不複雜的納稅義務人，約只要10幾分鐘就能完成報稅。

此外，今年國稅局持續提供線上取號服務，民眾出門報稅前可先上國稅局網站預約掛號，快到號時出門即可；倘若到現場已經過號，仍可完成報到手續。舉例來說，民眾線上取號的號碼是50號，到現場時已跳到100號，完成報到後，當號碼來到103號後，就會跳回50號，換言之，民眾到現場只要稍微等待幾分鐘，即可進行報稅。

國稅局官員指出，去年因為報稅系統大當機，導致民眾無法報稅，今年國稅局每個人都非常戰戰兢兢，早就已經上緊發條，確保這次報稅不會再出現問題，而負責報稅系統維護的「關貿網路」，不僅成立戰情中心，也派員到各國稅局支援，若有問題出現就即時排除，各地報稅人潮雖多，但報稅系統非常順暢。

報稅國稅局健保卡

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