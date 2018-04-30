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630萬戶5月1日起報稅 會計師教你三撇步　

2018-04-30 21:01經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

全國630萬申報戶加入報稅行列，勤業眾信稅務部協理王瑞鴻教你三撇步，聰明報稅不吃...
全國630萬申報戶加入報稅行列，勤業眾信稅務部協理王瑞鴻教你三撇步，聰明報稅不吃虧。 圖／聯合報系資料照片
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綜合所得稅5月1日開始申報，全國630萬申報戶加入報稅行列，勤業眾信稅務部協理王瑞鴻教你三撇步，聰明報稅不吃虧。

三撇步分別是：一、先確認自己是否適用基本生活費不課稅；二、留意所屬族群報稅要領，我是小資族，雙薪家庭，還是...；三、報稅前停看聽！避免踩保險、捐贈、醫藥、購屋借貸與撫養列報五大類地雷。

王瑞鴻表示，原則上今年報稅與去年差異不大，只有在免稅額、課稅級距金額與退職所得定額免稅金額，因反應物價指數上漲略微調高，並因納保法上路，新增基本生活費不課稅。

因此，報稅第一步先確認自己是否適用基本生活費不課稅。只要「基本生活費總額」大於「免稅額+扣除額」時，差額部分，就可以在綜合所得總額中扣除。

每一申報戶的「基本生活費總額」是以16.6萬元x人數。

「免稅額+扣除額」計算項目包含免稅額、薪資所得特別扣除額、標準扣除額或列舉扣除額。

舉例來說，單身貴族的扣除額為17.8萬元（免稅額8.8萬元+單身標準扣除額9萬元），已高過不得

課稅的基本生活費16.6萬元，因此，不得再扣除基本生活費。

不過，若納稅者撫養超過兩個沒有薪資所得的親屬，或一個雙薪家庭扶養超過四個沒有薪資所得的親屬，將有機會享受到基本生活費不課稅。

撇步二，留意自己所屬族群報稅要領。

王瑞鴻指出，不論是剛出社會的小資族新鮮人或已組成家庭的雙薪家庭，無須繳納所得稅的標準，依受撫養親屬人數而定。

由於每位納稅者擁有免稅額8.8萬元、標準扣除額單身9萬元、有配偶18萬元，若所得為薪資可再

扣除薪資所得特別扣除額12.8萬元。因此，所得未高於30.6萬元且沒有扶養親屬的小資族，及所得未高於61.2萬元的雙薪家庭，即屬於「免稅一族」。

往後每多申報一個撫養親屬，即可再享有8.8萬元免稅額，若受撫養年滿70歲的直系尊親屬，可再多減除4.4萬元免稅額。

撇步三，報稅前停看聽，避免保險、捐贈、醫藥、購屋借貸與撫養列報五大類常見錯誤。

例如，列報受撫養保險費扣除額，必須是納稅義務人的「直系」親屬，同時要保人與被保險人應在同一申報戶，而非人身保險的保險費不得列舉扣除。

由於以美容為目的的醫藥費，及為了解自己身體狀況所作的一般性健康檢查，皆與醫療行為無關，不可列舉扣除。

列報購屋借款利息，納稅者與房屋所有人應在同一申報戶，且房屋租金支出及購屋借款利息，兩者只能擇一列舉扣除。

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