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海外所得怎麼報稅？ 眉眉角角看這裡

2018-04-30 21:01經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

勤業眾信稅務部協理王瑞鴻提醒，若納稅者擁有海外所得，原則上應計入基本所得額計算。不過，擁有海外所得並不一定會繳到稅，且並非將錢匯回台灣才算是海外所得。王瑞鴻指出，繳納海外所得稅必須通過「層層關卡」。

首先，申報者應檢視全年海外所得是否達100萬元，未達標者海外所得無須納入計算。

第二，若申報者海外所得超過100萬元，應再加計其他應計入基本所得額的項目後（如受益人與要保人不同的人壽保險及年金保險給付，或非現金捐贈金額及綜合所得淨額），再計算基本所得額。基本所得額未達670萬元者，沒有繳納基本稅額的問題。

第三，若基本所得額超過670萬元，要先扣除670萬元，再將餘額以20％稅率計算基本稅額。並將基本稅額與一般所得稅額比較，若基本稅額小於一般所得稅額，一樣沒有繳納基本稅額的問題。

最後，若基本稅額超過一般所得稅額，還要確認是否有海外已納稅額可扣抵，若海外已納稅額扣抵金額小於上述差額，才須按不足扣抵數繳納基本稅額。

王瑞鴻指出，實務上常有納稅者誤解，只要每年匯進台灣的海外所得低於670萬元，就沒有課稅問題。但事實上，海外所得是以「所得實現為準」，而非以匯回金額為準。

舉例而言，陳先生在英國出租一筆不動產，每年的租金收入即屬海外所得的實現，因此，需計入基本所得額，而不應該以租金有無匯回台灣作為申報依據。

此外，王瑞鴻提醒，中國大陸地區所得並非海外所得，屬於綜所稅的課稅範圍，因此，須計入所得總額適用累進稅率。不過，在中國大陸地區已繳納的所得稅，在台灣可以抵繳稅額，但可扣抵金額不得超過因加入中國大陸所得後，所增加的在台應納稅額。

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