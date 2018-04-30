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首報族免驚！5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算

首報族免驚 5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算

2018-04-30 09:00聯合報 記者沈婉玉／台北報導

首報族只要瞭解報稅公式、掌握流程、善用報稅試算服務，就能輕鬆完成報稅，一點也不難...
首報族只要瞭解報稅公式、掌握流程、善用報稅試算服務，就能輕鬆完成報稅，一點也不難。 記者邱德祥／設計畫面
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今年首度面對報稅麻煩事的社會新鮮人等首報族，只要瞭解報稅公式、掌握報稅流程、善用報稅軟體及試算服務，就能輕鬆完成報稅，一點也不麻煩。

就算是報稅老鳥，也不能不注意今年報稅新增基本生活所需費用不課稅的規定，申報戶家庭成員人數乘以公告的每人基本生活所需費用16.6萬元，享有不課稅保障。

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因此，今年報稅公式有4步驟：

1. 要先算出自己的基本生活所需費用及差額；

2. 將去年所得總額扣掉免稅額、扣除額（標準或列舉）、特別扣除額和基本生活費差額後，就是去年綜合所得淨額。

3. 將綜合所得淨額乘上適用的稅率，再扣除累進差額，就是應繳總稅額。

4. 應繳總稅額再扣除已預扣或可扣抵的稅額，就是今年報稅實際要繳或要退的稅額。

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了解報稅公式後，開始報稅流程，國稅局官員表示，納稅人首先要先準備自己去年的所得及扣除相關報稅資料及文件。符合試算資格的納稅人，可透過國稅局寄來的試算通知書或登載上網查詢碼的郵件，取得自己的相關資料。

沒申請試算服務的首報族，可臨櫃或利用自然人憑證、「健保卡+密碼」、金融憑證等，使用綜所稅電子結算申報軟體上網查調自己的所得及扣除額資料。取得自己的所得及扣除額資料後，就可依報稅公式計算自己今年的應納稅額。

所得稅扣繳憑單配圖，設計畫面。 記者潘俊宏／攝影
所得稅扣繳憑單配圖，設計畫面。 記者潘俊宏／攝影
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接著，要選擇報稅方法，有稅額試算、人工書面申報、二維條碼以及網路申報4種方式。

最後一個流程是選擇繳稅或退稅方式，可採現金、信用卡及轉帳繳稅，退稅則要選擇直接退到指定帳戶還是要收到國稅局寄發的退稅憑單。

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適用稅額試算的納稅人，核對自己去年的所得及扣除額資料無誤，以及計算應納稅額也沒錯，繳完稅後就算完成申報作業。若屬退稅或不繳不退的案件，則要回覆確認。

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官員指出，網路報稅最方便，可以上述查詢、計算、申報及繳稅可以一次解決。根據網路申報系統指引，逐步逐項填寫資料與金額，並使用網路試算，就可得出應納稅額。此外，民眾愈早報稅，退稅也愈早，106年度所得稅第一批退稅時間是今年7月31日，第二、三批分是10月31日、明年1月18日。

官員提醒，即使算一算去年所得不高，應該不用繳稅，最好還是上網去查詢一下。因為去年若有被公司預扣稅、兼差被預扣稅，或投資股票領股利有可扣抵稅額，可能預扣稅額、可抵稅額大於應繳稅額，都要申報才能領回退稅。

綜所稅

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