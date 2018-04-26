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財部：今年報稅三個小確幸 五項租稅優惠　

2018-04-26 21:23經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

報稅季開鑼！今年預估有630萬申報戶，財政部26日舉行記者會，提出三個小確幸、五項租稅優惠新措施，讓民眾輕鬆報稅。

財政部賦稅署副署長宋秀玲提醒，今年申報期間自5月1日起至5月31日止，不得申請延期申報。透過網際網路申報者，應在5月31日24時以前辦理申報。

今年預估有630萬申報戶，財政部26日舉行記者會，提出三個小確幸、五項租稅優惠新...
今年預估有630萬申報戶，財政部26日舉行記者會，提出三個小確幸、五項租稅優惠新措施，讓民眾輕鬆報稅。示意圖／ingimage
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各地區國稅局在5月1日、5月25日、5月28日至31日中午一律加班收件。申報截止日5月31日收件時間延長至當日晚間7時。

高雄國稅局局長洪吉山表示，三個小確幸是：免稅額調高、課稅級距金額調高、退職所得定額免稅金額調高。

免稅額部分，個人免稅額調高為8.8萬元；滿70歲以上個人或受扶養直系親屬免稅額調高為13.2萬元

課稅級距金額部分，適用最低級距稅率5％的所得淨額調高為54萬元以下；適用最高級距45％的所得淨額則超過1,031萬元。

所得淨額超過54萬元至121萬元適用稅率12％；超過121萬元至242萬元稅率20％；超過242萬元至

453萬元稅率30％；超過453萬元至1,031萬元稅率40％。

退職所得定額免稅金額調高，退職所得再省稅。分期領取者，全年免稅額為78.1萬元。

一次領取者，分三部分調整，18萬元x服務年資以下的金額免稅；超過18萬元x服務年資金額，未達

36.2萬元x服務年資金額部分，以半數為所得額；超過36.2萬元x服務年資部分，全數為所得額。

洪吉山指出，五項租稅優惠是：基本生活費不課稅、增加綜合所得稅聲明事項表、公益出租人每屋每月享1萬元租金收入免稅額度、新增對運動員捐贈列舉扣除額、罷免案支出列舉扣除額。

有關對運動員捐贈列舉扣除額，是根據「運動產業發展條例」規定，透過中央主管機關設置的專戶對未指定特定運動員的捐贈，可全數列舉扣除額；透過中央主管機關設置的專戶對指定特定運動員的捐贈，以不超過綜合所得總額20％為限。

至於罷免案支出列舉扣除額，提議人的領銜人及被罷免人所支付罷免活動有關費用，可在規定候選人競選經費最高金額內，在罷免案宣告不成立之日或投票日年度作為列舉扣除額。

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