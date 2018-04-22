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節稅就是省錢 會計師提供3種省稅方式

2018-04-22 09:21中央社 台北22日電

圖片來源/ingimage
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錢難賺的時代，花錢更要錙銖必較，繳稅也不例外。會計師表示，5月的綜所稅申報雖是國民應盡義務，合法節稅亦是民眾應有權益，畢竟「省稅就是賺錢」。

以下節稅方式可為民眾省下血汗錢。

一、增列扶養親屬

勤業眾信（Deloitte）稅務部協理王瑞鴻表示，不論是剛出社會的小資族新鮮人，或已組成家庭的雙薪家庭，都可透過增列扶養親屬減輕稅負，每多申報一個撫養親屬，可再享有8萬8000元免稅額，若受撫養年滿70歲的直系尊親屬，可再多減除4萬4000元免稅額，可以藉此拉高免稅門檻。

不過，扶養親屬的年齡限制雖已取消，但仍須滿足「共同居住」與「扶養事實」2要件，才能申報扶養。此外，雖子女只要有扶養父母事實，皆可申報扶養，但稅法規定僅能其中一位申報，因此子女間必須先協商，避免為了節稅傷和氣。

二、善用各項扣除額

列舉扣除額包括捐贈、醫藥及生育費、保險費、房貸利息或房租支出等。其中，保險費是最常見的申報項目之一，本人、配偶及受扶養「直系親屬」的人身保險費（包括壽險、國民年金、農保、勞保、軍公教保險等），皆可列舉扣除。

安永（EY）稅務服務部協理陳人理提醒，納稅義務人欲列報受扶養親屬的保險費扣除額時，被保險人與要保人須在同一申報戶，且每人每年最多可扣除2.4萬元；四口之家若皆有投保，保險費扣除額上限可達9.6萬元。因此越多家人投保，節稅效益越大；越早投保，也能更早享受節稅好處。

三、夫妻合併申報者，可利用主要所得分開計稅原則

安永（EY）會計師林志翔表示，自民國103年度綜所稅申報起，夫妻各類所得可分開計稅、合併申報，共有5種計算方式，雖然看起來複雜，但只要掌握「主要所得分開計稅」的原則，就能夠化繁為簡，輕鬆申報綜所稅。

林志翔說，夫妻都是受薪階級，且丈夫薪資較高，申報時可採夫妻薪資所得分開報稅，並由丈夫當納稅義務人，享有扶養親屬免稅額與相關扣除額等；若夫妻雙方都屬於高所得，所得也差不多，且所得來源屬於醫師、律師之類的執行業務所得，則可採全部所得分開計稅，節稅效益就會大很多。

林志翔指出，每個家庭的狀況都不一樣，最好還是先經過試算，選擇最省稅的方式申報。且現在國稅局很貼心，只要透過網路申報，系統會自動計算5種計稅方式，並用最有利的方式申報，納稅人其實不用過度擔心。

但他也提醒，不論夫妻選擇哪一種計稅方式，每一申報戶的儲蓄投資特別扣除額上限為27萬元，夫妻不能累計，且超過部分就不能扣除。

保險免稅額國民年金

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