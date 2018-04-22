報稅季來了 留意六大改變

2018-04-22 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



報稅季開鑼！財政部賦稅署26日將舉行記者會，公布106年度綜合所得稅結算申報重要規定及應注意事項，預估報稅戶有630萬戶，可享有免稅額、課稅級距金額調高小確幸。

今年報稅有六個不同：免稅額調高、課稅級距金額調高、退職所得定額免稅金額調高、基本生活費不課稅、公益出租人每屋每月享1萬元租金收入免稅額度、增加綜合所得稅聲明事項表。

一、免稅額調高：個人為8.8萬元、滿70歲以上的個人或受扶養直系親屬為13.2萬元。

二、課稅級距金額調高：54萬元以下適用稅率為5％；超過54萬元、121萬元以下，適用稅率12％；超過121萬元、242萬元以下，適用稅率20％；超過242萬元、453萬元以下，適用稅率30％；超過453萬元、1,031萬元以下，適用稅率40％；超過1,031萬元者，適用稅率45％。

三、基本生活費不課稅：如計算出「基本生活費總額」超過「免稅額、扣除額」，其差額可在綜合所得中扣除。同一申報戶受扶養親屬人數較多者受惠較大。

舉一家五口為例，若先生為薪資所得者，撫養太太及三名未成年子女，家庭基本生活費總額83萬元 （每人16.6萬元），採標準扣除額的免稅額及扣除額合計74.8萬元，報稅時得自綜合所總額中減除差額8.2萬元。

四、調高退職所得定額免稅金額：一次領取者，超過「18萬元Ｘ服務年資」金額，才要課稅；分期領取者，全年免稅額調至78.1萬元。

五、「公益出租人」租金收入每屋每月可享1萬元的免稅額。

六、有應揭露事項者，應填具綜合所得稅聲明事項表。

納保法上路後，租稅規避原則不處罰，但稅捐稽徵機關仍可依實質課稅調整補稅，並按應補繳稅款加徵15％滯納金及利息。

納稅者如有應揭露事項者，應將事實及金額另填報「綜合所得稅聲明事項表」，並檢附相關證明文件，一併申報。