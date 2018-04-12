「中國電力一姐」李小琳出席博鰲論壇 新身分曝光

2018-04-12 16:45 世界日報 中國新聞組╱北京12日電



中國前總理李鵬之女李小琳自2015年調任中國大唐集團公司副總經理後行事低調，也未連任新一屆全國政協委員，近日她以「絲路規畫研究中心常務副理事長」的新身分參加本屆博鰲論壇年會。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

中國前總理李鵬之女李小琳，有著「中國電力一姐」稱號，她自2015年調任中國大唐集團公司副總經理後，行事低調，也未連任新一屆全國政協委員。近日，李小琳以「絲路規畫研究中心常務副理事長」的新身分參加本屆博鰲論壇年會。這是李小琳首次以非能源企業高管的身分出席博鰲論壇。

只要涉及到中共電力系統的事情，有著「紅色公主」之稱的李小琳總是能引起外界關注。

澎湃新聞報導，不同以往，李小琳此番參加博鰲並未就其最熟悉的電力工業話題發表演講，而是在「一帶一路」與健康產業發展分論壇上介紹未來大健康產業的發展趨勢，及絲路規畫研究中心的「一帶一路」大健康驛站項目進展。

據了解，李小琳目前在大唐集團主要分管國際化業務等，這與其在原中國電力投資集團公司（下稱中電投）、中國電力國際有限公司工作時期的經歷息息相關。

另據多維新聞報導，此次分論壇上，李小琳發言指出，「貫徹習近平主席新時代發展觀，共創『一帶一路』大健康產業」。公開資料顯示，絲路規畫研究中心成立後，李小琳多次以常務副理事長身分出席活動或出訪。

大唐集團公司官網顯示，李小琳目前仍為副總經理、黨組成員。但每月大唐集團公司都會召開工作例會，而據大唐集團官網圖片顯示，1月至4月的月度例會，大唐領導班子成員中，都未見李小琳身影。