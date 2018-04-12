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一帶一路變「一公路一腰帶」 騰訊AI翻譯出洋相

2018-04-12 16:41世界日報 中國新聞組╱北京12日電

博鰲亞洲論壇各國嘉賓雲集，會場除了採用傳統的同聲傳譯員之外，還採用了騰訊推出的人...
博鰲亞洲論壇各國嘉賓雲集，會場除了採用傳統的同聲傳譯員之外，還採用了騰訊推出的人工智能同聲傳譯方案，但是在現場表現欠佳，一度出現大面積單詞無意義重復、大小寫及字符混亂的現象。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
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博鰲亞洲論壇各國嘉賓雲集，會場除了採用傳統的同聲傳譯員之外，還採用了騰訊推出的人工智能同聲傳譯方案，但是在現場表現欠佳，一度出現大面積單詞無意義重復、大小寫及字符混亂的現象。在翻譯「一帶一路」時，騰訊機器翻譯的結果顯示為「一條公路和一條腰帶」。

新浪財經報導，這是博鰲亞洲論壇創辦17年來，第一次採用人工智能同傳技術。在部分場次，每位嘉賓演講時，騰訊的「騰訊翻譯君」和「微信智聆」系統會實時捕捉發言內容，並以中英雙語的方式投影在大屏幕上，展示給聽眾。不在現場的網友也可以在騰訊的直播頻道看到AI同傳內容。

然而，現場AI翻譯不甚理想，發生了不少烏龍。除了一些亂碼以外，外國嘉賓的發言變成了「我們知道中國有一條公路和一條腰帶」「你在道路和傳送帶上能做些什麼」，「Yes Please」成了「是的，求你了」。另外還有大量單詞無意義重複、字符混亂的現象。

對此，騰訊方面回應「確實出現了錯誤」「答錯了幾道題」，至於「一帶一路」翻譯錯誤是因為嘉賓說反順序「the belt and road」，導致機器翻譯有誤。

「人翻譯和機器翻譯的方法完全不同。一個人說幾句話，可能翻成一句；說一句話，可能翻成幾句。機器卻不然。」微軟亞洲研究院院長洪小文向財新網坦言，人類翻譯多是在有準備的條件下，根據對上下文的理解來翻譯。機器翻譯卻是根據語音一一對應，翻譯生硬，自然不能和人類媲美。他稱機器翻譯目前取得顯著進展，但是距離人類翻譯仍有一段距離。

一帶一路博鰲微信

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