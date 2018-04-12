親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

易綱：貨幣政策開始收緊

2018-04-12 04:14經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

中國人民銀行行長易綱11日在博鰲亞洲論壇「貨幣政策的正常化」分論壇上表示，「中國...
中國人民銀行行長易綱11日在博鰲亞洲論壇「貨幣政策的正常化」分論壇上表示，「中國不會以人民幣貶值應對貿易爭端」。（取自觀察者網）
分享

貿易戰未歇，金融風險一觸即發，中國人民銀行行長易綱回應貨幣政策走向，強調中國也準備好了，進行審慎的貨幣政策，「要開始收緊，比如提高利率」。

他指出，中國目前沒有任何量化寬鬆、零利率政策，人行計畫把基準利率和市場利率雙軌變一軌，合併成市場化利率，與國際接軌。

易綱昨（11）日在博鰲論壇上，除了對外宣布金融業開放的時間表和路線圖外，也回應了貨幣政策、虛擬貨幣、利率等外界關切的熱點話題。

貨幣政策是解決中美貿易摩擦武器？易綱回應，「中國哪怕關稅上升，也不會讓自己的貨幣貶值。」強調人行不會用人民幣貶值應對貿易戰。

不過，易綱特別指出，美國跨國公司在中國賣了很多產品，利潤也很高，看中美貿易失衡應該把這些包含進去才能看得更全面。

他說，中美利差現在在舒適的區間，總體來說，中國一直都在做貨幣政策的正常化，儘管全球主要經濟體央行資產負債表開始收縮，但中國的貨幣政策沒有實施量化寬鬆，也沒有零利率。

易綱指出，目前主要的央行都開始收緊利率，開始退出擴張，也會進行縮表，中國也準備好了進行審慎的貨幣政策，「要開始收緊，比如提高利率」。

易綱表示，中國對基準利率會放鬆空間，但是貸款利率，或者存款利率可以有所上浮或者下降，但會慢慢讓雙軌的利率更多的由市場決定，未來期望把雙軌合併成一條。

針對人行加快數位貨幣進程，易綱強調，中國正在研究數位貨幣的正能量，而虛擬貨幣對實體經濟的服務比較少，且出現投機甚至洗錢的行為，因此人行對虛擬貨幣一直比較謹慎。

A股今年6月將正式納入MSCI新興市場指數，應對可能出現的跨境資本波動，易綱認為，資本流動平穩才有利於全球配置資源。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
分享

貨幣政策

相關新聞

劉結一：兩岸關係嚴峻 強化交流

2018-04-12 00:00

IMF前副總裁朱明預警：未來2、3年 金融市場恐再爆危機

2018-04-11 20:21

博鰲論壇演說 習近平：改革開放是「中國第二次革命」

2018-04-11 18:14

習近平博鰲見杜特蒂「將南海變友誼之海」

2018-04-11 17:28

為何選漁村辦博鰲論壇？ 要從3人徹夜長談說起

2018-04-11 17:15

易綱：六大金融開放措施 6月底前實施

2018-04-11 13:53

杜特蒂會習近平 菲中簽6項合作文件

2018-04-11 12:41

滬港通5月起擴大投資金額 完善陸港股市

2018-04-11 10:59

易綱：中國不會以人民幣貶值應對貿易爭端

2018-04-11 10:18
看更多

熱門文章

獨／大陸惠台措施廈門開第一炮 從生到死全包

2018-04-11 09:43

廈門七百萬攬特優人才 陸生苦笑：恨不得變台灣人

2018-04-11 10:37

廈門惠台首出擊 大學校長：兩岸過招 蔡政府略顯窘境

2018-04-11 10:36

心疼四散的圓明園寶物 強國人用這些手段阻擋拍賣

2018-04-11 11:00

中美航艦南海尬軍力 美軍公布軍演照片

2018-04-11 11:30

超狂！推惠台措施 大陸這地方連媽祖娘娘都搬出來

2018-04-11 21:18

IMF前副總裁朱明預警：未來2、3年 金融市場恐再爆危機

2018-04-11 20:21

美高官將訪台 劉結一：美「打台灣牌」從未得逞

2018-04-11 12:45

正妹自製「紙紮陰宅」巧奪天工 掃墓客人指定要買

2018-04-11 15:43

「另起爐灶」的富二代們

2018-04-11 08:34

大陸惠台 廈門率先端60甜頭吸台青

2018-04-11 14:23

美對台出售潛艦技術 國台辦：必將引火焚身

2018-04-11 12:12

中國抗議無效 圓明園被劫青銅器在英高價拍出

2018-04-11 21:46

為何選漁村辦博鰲論壇？ 要從3人徹夜長談說起

2018-04-11 17:15

海協會長陳德銘想爬玉山 惋惜不能陪林中森去西藏

2018-04-11 16:00

傳陸15年內將有6艘航艦 各有巡狩方向

2018-04-11 13:23

杜特蒂會習近平 菲中簽6項合作文件

2018-04-11 12:41

大潤發又一家不保 濟南市歷下區前華北總部要拆了

2018-04-11 15:27

廈門攬才 學者：對台高階人才磁吸效應待觀察

2018-04-11 14:13

女保險員遇「富豪」 上床還被偷拍

2018-04-11 18:15

習近平博鰲見杜特蒂「將南海變友誼之海」

2018-04-11 17:28

易綱：六大金融開放措施 6月底前實施

2018-04-11 13:53

「內涵段子」被關停 今日頭條CEO：產品走錯路責任在我

2018-04-11 15:12

人行宣布幾個月之內，便讓多種金融業外資股權過半

2018-04-11 19:44

陸財政部副部長程麗華：今年降稅1兆元人民幣

2018-04-11 23:07

易綱：中國不會以人民幣貶值應對貿易爭端

2018-04-11 10:18

中共宣布海南三亞南部海域3天軍演

2018-04-11 14:30

劉結一：「挾洋自重」將傷害台胞現實利益

2018-04-11 14:39

廈門攬才 台青范姜鋒：實質補貼確有幫助

2018-04-11 13:48

新行長易綱：今年內推出五大金融開放措施

2018-04-11 10:50

廣東一萬條中華鱘被毒死？ 專家：不可能

2018-04-11 19:27

拆屋紛爭！河南上百城管圍毆 8警變豬頭

2018-04-11 16:53

搶人才 河北雄安新區瞄準一批諾貝爾獎得主高端人才

2018-04-11 21:09

阿里雲首次發布網路8K直播 提升觀影享受

2018-04-11 22:33

葉俊榮曾在浙大講學 國台辦：鼓勵兩岸學術交流

2018-04-11 14:02

通通記錄！中國「社會信用管理」 闖紅燈者限制貸款

2018-04-11 18:41

傳蒲亭顧問常訪陸 參考中國經驗

2018-04-11 14:33

博鰲論壇演說 習近平：改革開放是「中國第二次革命」

2018-04-11 18:14

陸外交部：王毅將於4月15日至17日 訪問日本

2018-04-11 19:36

習近平宣示擴大開放 陸外交部：與貿易戰無關

2018-04-11 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top