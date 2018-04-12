易綱：貨幣政策開始收緊

2018-04-12 04:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



中國人民銀行行長易綱11日在博鰲亞洲論壇「貨幣政策的正常化」分論壇上表示，「中國不會以人民幣貶值應對貿易爭端」。（取自觀察者網） 分享 facebook

貿易戰未歇，金融風險一觸即發，中國人民銀行行長易綱回應貨幣政策走向，強調中國也準備好了，進行審慎的貨幣政策，「要開始收緊，比如提高利率」。

他指出，中國目前沒有任何量化寬鬆、零利率政策，人行計畫把基準利率和市場利率雙軌變一軌，合併成市場化利率，與國際接軌。

易綱昨（11）日在博鰲論壇上，除了對外宣布金融業開放的時間表和路線圖外，也回應了貨幣政策、虛擬貨幣、利率等外界關切的熱點話題。

貨幣政策是解決中美貿易摩擦武器？易綱回應，「中國哪怕關稅上升，也不會讓自己的貨幣貶值。」強調人行不會用人民幣貶值應對貿易戰。

不過，易綱特別指出，美國跨國公司在中國賣了很多產品，利潤也很高，看中美貿易失衡應該把這些包含進去才能看得更全面。

他說，中美利差現在在舒適的區間，總體來說，中國一直都在做貨幣政策的正常化，儘管全球主要經濟體央行資產負債表開始收縮，但中國的貨幣政策沒有實施量化寬鬆，也沒有零利率。

易綱指出，目前主要的央行都開始收緊利率，開始退出擴張，也會進行縮表，中國也準備好了進行審慎的貨幣政策，「要開始收緊，比如提高利率」。

易綱表示，中國對基準利率會放鬆空間，但是貸款利率，或者存款利率可以有所上浮或者下降，但會慢慢讓雙軌的利率更多的由市場決定，未來期望把雙軌合併成一條。

針對人行加快數位貨幣進程，易綱強調，中國正在研究數位貨幣的正能量，而虛擬貨幣對實體經濟的服務比較少，且出現投機甚至洗錢的行為，因此人行對虛擬貨幣一直比較謹慎。

A股今年6月將正式納入MSCI新興市場指數，應對可能出現的跨境資本波動，易綱認為，資本流動平穩才有利於全球配置資源。