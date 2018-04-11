博鰲熱話題 科技如何翻轉生活

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



博鰲亞洲論壇2018年年會，討論技術革命可為人類生活帶來的改變。 中新社 分享 facebook 車上不再有司機，坐在辦公室就可以調節家中空調的溫度，無人工廠，無人送貨…這些看似天馬行空的想法，在不遠的將來可能都會見慣不怪。

中新社報導，在博鰲亞洲論壇2018年年會上，技術革命可能給人類生活帶來的深刻改變成為熱議話題之一。

智慧交通

未來交通會是什麼樣子？

中國中車集團有限公司董事長劉化龍用八個字概括：綠色、高效、智慧、和諧。人們的出行半徑未來將進一步擴大。小鵬汽車董事長何小鵬指出，原來人們出行的半徑可能祗有1公里到2公里，今天已經達數十公里，未來還將行得更遠。

智慧交通將運用到物聯網、雲計算、人工智能、自動控制、移動互聯網等現代電子信息技術。威馬汽車技術有限公司創始人沈暉認為，如果擁有足够多的數據，自動駕駛會比人開車更安全。

便捷通信

通信行業會有哪些變化？

「未來通信行業最大的變化是極低時延和高速通信」。愛立信董事長雷夫·約翰森（Leif Johansson）描繪了未來通信行業的藍圖。

他介紹，5G技術發展的第一階段，人們在網上溝通的速度可以提高至原來的100倍；第二階段，網絡將會無處不在，每個人都可以使用；第三階段，保證極低時延，可以進行網絡切片，應用於醫學等各領域。

蘋果全球副總裁葛越指出，5G技術破解了三大難題，可以實現超大數據存儲，VR、AR技術能够成為現實；可以實現極低時延，能够遠程控制醫療設備、實時反饋數據；可以實現機器與機器的互聯，如智能電表、水表等的互聯。

從目前看，中國各大電信運營商已做好準備，加速邁進5G時代。vivo創始人沈煒預判，到2020年5G手機將實現大規模商用。

智能生產

智能製造還需人類工作？

「技術革命將對生產、消費、服務、貿易各領域帶來巨大影響」。世界知識產權組織總干事弗朗西斯·高銳（Francis Gurry）認為，製造業肯定會從機器人、人工智能、高端製造技術發展中受益。

維信諾首席專家張德強認為，在物聯網的時代，人機交互的界面無處不在，語音識別技術、視頻識別技術將促進很多產業變革。從顯示器來講，各種尺寸都無法想象，將來水杯都可能顯示。

具體到不同行業，百度總裁張亞勤指出，搜索引擎和雲計算應該是最快應用AI技術的，金融、健康醫療、教育等領域也會很快用到機器學習和AI技術。相比之下，自動駕駛、機器人、新零售領域，新技術的落地可能還要花一點時間。

格力電器董事長董明珠並不擔心智能製造會替代人的生產，她認為，人們不會感到恐慌，而是感到驕傲。因為，自動化了並不代表未來的生產，人的思想和智慧才代表未來的生產。