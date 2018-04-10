中美正緊張 習近平：妄自尊大只能四處碰壁

2018-04-10 12:41 中央社 台北10日電



中美貿易糾紛之際，中國國家主席習近平今天出席博鰲論壇雖未正面回應，但一方面說「冷戰思維、零和博弈愈發陳舊落伍，妄自尊大或獨善其身只能四處碰壁」，另一方面則在政策上姿態放軟。

博鰲亞洲論壇2018年年會8日至11日在海南博鰲登場。據中國中央電視台直播，習近平10日上午在論壇開幕式發表主旨演講時作上述表示。

中美貿易緊張情勢近期不斷升高，在美國以232條款和301調查祭出加徵關稅的制裁後，中國批評美國是「典型的單邊主義和貿易保護主義做法」，並以對美國其他進口產品加稅回應。

習近平今天在演講中說，「經濟全球化是不可逆轉的時代潮流」，並表示中國要加強與20國集團（G20）、亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）等多邊框架內合作，推動貿易和投資自由化便利化，維護多邊貿易體制。

另一方面，習近平也宣布將大幅度放寬市場准入、主動擴大進口、加強智慧財產權保護，並將相當幅度降低汽車及部分其他產品進口關稅。這些都是美國在雙方貿易中的關切事項。

習近平在演講中也重申，應尊重各國自主選擇的社會制度和發展道路，以及彼此核心利益和重大關切，「走對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往新路，不搞唯我獨尊、你輸我贏的零和遊戲，不搞以鄰為壑、恃強凌弱的強權霸道，妥善管控矛盾分歧，努力實現持久和平」。